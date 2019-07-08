На подделках люксовых вещей заработали больше, чем на оригиналах

Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров достиг 280 миллиардов рублей, подсчитала компания BrandMonitor.

Легальный сегмент тем временем оценивается примерно в 250 миллиардов рублей. Исследование (есть в распоряжении "РГ") носит весьма редкий характер, поскольку считать количество фейковых вещей до этого практически никто не брался.

40 процентов контрафакта реализуется в торговых центрах, 30 процентов - через интернет. Сегодня подделки активно реализуются через соцсети, совершенно открыто работают страницы целых магазинов, продающих фейки. Однако покупатели чаще отдают предпочтение рынкам и торговым центрам, поскольку там удобнее рассмотреть подделку и решить, насколько точно она повторяет оригинал.

"На покупку одной копии потребители в среднем тратят около 2 700 рублей. Однако эта сумма варьируется в зависимости от нескольких факторов. Во-первых, женщины тратят на покупки контрафакта значимо больше, чем мужчины - 3 200 рублей против

2 200 рублей. Во-вторых, затраты на покупку контрафакта различны для жителей разных городов - больше всего на покупку контрафакта тратят в Москве (4 100 рублей)", - говорится в исследовании.

Как выяснилось, чаще всего покупают контрафакт жители Центрального и Приволжского федеральных округов. Как ни парадоксально, тяга к копиям брендов премиум-класса отмечается в том числе у квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием.

Более того, покупатели готовы приобретать неоригинальную продукцию даже при введении штрафов. В этом признались 23 процента опрошенных.