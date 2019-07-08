На сцене Школы-студии МХАТ определили чемпиона по чтению вслух

На сцене Учебного театра Школы-студии МХАТ прошел финал Всероссийского чемпионата по чтению вслух "Страница 19". Побороться за титул чемпиона съехались "читчики" со всей России, которые ранее уже стали победителями в своих регионах. Всего жюри пришлось выбирать из семи претендентов, и борьба, надо сказать, разгорелась нешуточная.

Восток представляла Анастасия Соловьева, Владивосток; Сибирь - Мария Куклина, Томск; Урал - Ярослав Сапунов из Перми. Елизавета Троян приехала из Краснодара и выступала за Юг, центр представляли Мирослава Пичугина из города невест Иваново и Тата Воробейчик из Москвы. Марижан Калтахчян из Петрозаводска в свою очередь отдувалась за Север.

Всероссийский чемпионат по чтению начался в 2014-м: проект выдумал Михаил Фаустов, владелец новосибирского книжного магазина, большой эрудит и сам отменный читчик. "Страница" - это чемпионат среди старшеклассников, в котором участвуют ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Этому проекту предшествовал другой, который, между прочим, здравствует и по сей день - "Открой рот".

"Все закончится очень быстро и почти не больно", - начал Фаустов. В этом году Михаил приготовил для чемпиона 300 000 рублей, а чтобы определить, кому они достанутся, пригласил в жюри Ольгу Северскую (кандидат филологических наук и ведущая программы "Говорим по-русски" на радио "Эхо Москвы"), Марию Зайкову (заслуженная артистка России, педагог Школы-студии МХАТ) и Григория Служителя (писатель, актер, музыкант). Главное, на что должны обращать внимание судьи, - техника и артистизм. Под техникой подразумевается правильная постановка ударений - артистизм же, в свою очередь, больше про "поцелованную маковку". "Открывает человек книжку, чтобы первый раз в жизни прочесть этот текст. И если он понимает, что там написано, то это хорошо, молодец. А если, как выражается Лопатина (директор проекта - прим. ред.), человек наорал на текст или каждую букву артикулирует так, что аж рот напополам рвется, то тут уж…", - пояснил Михаил для зрителей и судей.

Организаторы "Страницы" не хотят повторяться, тексты выбирают внимательно, потому чемпионат получается особенным каждый год. Для первого раунда - проза на время - выбрали биографии актеров: Год Театра как-никак. Со сцены звучали истории из жизни Фаины Раневской, Бенедикта Камбербэтча (Григорий Служитель заметил, что уже за произношение этой фамилии надо ставить шестерку), Жан-Поля Бельмондо и других.

Затем слово передали жюри. Мария Зайкова объяснила поставленные оценки так: "Я всегда обращаю внимание на точки. Когда студенты читают не свой текст, они начинают ставить точки везде, потому что так удобнее. Но за счет этого разрывается фраза. Внимание утекает как у слушающего, так и у читающего. Когда человек способен протянуть фразу - это прекрасно". А Ольга Северская предупредила: "На этапе "стихи" за все безумные красивости я буду снижать оценку. Слушайте мелодию, которую заложил сам автор, не мешайте развиваться стиху".

Второй раунд - поэзия, и каким бы длинным или коротким ни было стихотворение, участники читали его от начала до конца. В этом году стихи выбрали про школу: так, неожиданно появился Саша Черный со стихотворением "Из гимназических воспоминаний", но более привычные Пушкин и Барто тоже звучали. После еще одного раунда с прозой из родных для ребят городов, а затем полуфинала, в суперфинал вышли Мирослава Пичугина и Елизавета Троян. Условия суперфинала неизменны: чтение по ролям. В этом году выбрали стихотворение Высоцкого "Разговор у телевизора" - Михаил заметил, что с каждым годом все сложнее подыскать текст для этого этапа. Девочки сразу же вжились в роль Ивана и Зины, семейной пары, сидящей перед телевизором.

Главного победителя выбирали путем тайного голосования. Чтобы помучить финалисток и зрителей, Фаустов задал вопрос жюри: "Почему именно она?". Северская, не называя имени Мирославы, призналась, что чтение девочки пронзило ее сердце стрелой, а еще восхитилась умением Миры легко и естественно примерять разные роли. Мария Зайкова выбрала Лизу за "собственный взгляд". А вот Григорий Служитель обманулся: подумав, что Мирослава собирается поступать в театральный и что девушка прошла уже не одну школу актерского мастерства, Григорий выбрал Лизу. Мирослава возразила: "Я поступаю на международные отношения", - однако роковой выбор был сделан. Тут же Михаил Фаустов добавил немного статистики: за пять лет существования проекта ни один чемпион не связал свою жизнь с театром и в артисты не пошел.

В итоге победителем Всероссийского чемпионата по чтению вслух "Страница 19" стала Лиза Троян из Краснодара. Участники выбежали на цену, стали обнимать и поздравлять чемпионку, а Фаустов, кажется, немного расстроился: "Обычно победителю достаются все книжки, а я их хочу отдать Мирославе, потому что… Да просто потому что!" Судьи искренне благодарили участников: мало кто может так читать с листа, даже молодые актеры. Служитель признался, что записал на видео, как одна из участниц читала Василия Авченко, видео непременно "долетит" до автора. А Ольга Северская пригласила всех полуфиналистов в прямой эфир программы "Открывашка" на радио "Эхо Москвы".