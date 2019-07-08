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Рубрика: Экономика

Названа допустимо высокая величина инфляции в России

Текст: Татьяна Панина
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Может быть, ничего страшного и нет, чтобы инфляция была 5-6 процентов, если 5-7 процентов будет рост экономики", - сообщил в интервью "Российской газете" президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Разговор шел о том, что бизнес не устраивает высокая ключевая ставка ЦБ, на которую ориентируются коммерческие банки при расчете своих кредитных ставок.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"И сегодня средняя ставка по кредиту в России колеблется в среднем от 12 до 15 процентов и выше, - говорит глава ТПП. - А инвестирование начинается примерно при 7 процентах. Если до 5 процентов спускается, то уже идет бурное развитие. При нынешних банковских ставках какое-то промышленное производство, инновационное мало вероятно. Еще для торгового капитала это допустимо, он оборачивается быстро". А кредитную ставку ориентируют, чтобы не скакала инфляция.

Вопрос "РГ": Какую же оптимально высокую инфляцию можно допустить? Сейчас за 4 процента борются. Некоторые экономисты говорят: главное - не двузначную.

Сергей Катырин: Мне кажется, этот вопрос пока серьезно не проработан на государственном уровне. Нет аналитики, насколько вообще повлияют на инфляцию различные инструменты финансирования, реализация проектов.

Нужны крупные масштабные проекты. Они сразу дают толчок развитию экономики. Мы Олимпиаду строили - было оживление экономики, потому что задействовали кучу предприятий, народу. Крымский мост - та же история. Сейчас о высокоскоростных дорогах идет речь.

Полностью интервью президента Торгово-промышленной палаты РФ читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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