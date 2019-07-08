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08.07.2019 17:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа смертельно опасная для здоровья "курортная" еда

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как известно, один из самых рискованных деликатесов в японских ресторанах - рыба фугу, приготовление которой лучше доверить опытным мастерам.

Однако если вы добрались до Кореи, то тут будьте осторожны с так называемым "танцующим осьминогом". Никакого яда в нем нет. Однако есть его - вернее, его щупальца - предлагают в "живом" виде. Так, политые соусом еще движущиеся щупальца могут присосаться к мягким тканям горла и закрыть дыхательные пути. Деликатес рекомендуется тщательно пережевывать и запивать большим объемом жидкости, если уж отважились продегустировать.

Фото: iStock
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Будьте бдительны, лакомясь на курортах мидиями. Если раковину открыть неосторожно, в нее может попасть осколок, который запросто способен порезать пищевод и даже желудок, пишет aif.ru.

А вот обезьяньи мозги - известный азиатский деликатес, который предлагают отведать в сыром виде - может быть заражен коровьим бешенством.

Опасной считается и бородавчатка (она же рыба-камень), известная по своим многочисленным шипам. В Индонезии и на Филиппинах эту рыбу подают на стол, удаляя плавники-шипы.

Однако от естественной защиты морского обитателя не всегда получается избавиться до конца. Так что, если шип остался, любителя экзотики ждет пара часов лихорадки в лучшем случае.

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