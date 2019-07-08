В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

Эксперты определили российские регионы с самыми высокими доходами. Для составления рейтинга они использовали соотношение среднедушевых месячных доходов со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2018 году.

По результатам исследования, опубликованного РИА Новости, выяснилось, что самые высокие доходы в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Так, в ЯНАО, занимающем первую строчку, доходы в три раза превышают стоимость фиксированного набора.

В первую десятку также вошли Магаданская область, Югра, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах

Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат. Самый большой показатель во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксирован в Барнауле. Наиболее высокие зарплаты в России в апреле-июне получали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.