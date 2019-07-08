Новости

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом 05:58
Главный дорожник Хабаровска арестован на два месяца 05:39
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения 05:18
В Приморье спасенную сотрудниками нацпарка сову выпустили на волю 05:03
Саудовская авиакомпания передумала покупать Boeing 737 MAX 04:53
Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников 04:42
Автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше 03:45
Трамп ответил на критику британского посла в США 03:45
На южных Курилах произошло землетрясение 03:33
Видео: На востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч 03:13
Reuters: В Венесуэле два НПЗ остановлены из-за блэкаута 03:11
Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации 02:23
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы 02:05
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой 00:58
Музыкант Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту 00:27
Во Франкфурте из-за бомбы эвакуировали более 16,5 тысячи человек 00:16
В Роскачестве рассказали, каким должен быть зерновой хлеб 00:00
В Мексику не пустили еще 14 россиян 07.07.2019
Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами 07.07.2019
В Турции произошел взрыв на азотном заводе 07.07.2019
Футболистки из США стали чемпионками мира 07.07.2019
В Брестской области в результате ДТП погибли пять человек 07.07.2019
Глава ПАСЕ рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Россией 07.07.2019
Экзитпол: Партия "Новая демократия" выиграла досрочные выборы в Греции 07.07.2019
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 07.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
08.07.2019 05:18
Рубрика: Экономика

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты определили российские регионы с самыми высокими доходами. Для составления рейтинга они использовали соотношение среднедушевых месячных доходов со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2018 году.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

По результатам исследования, опубликованного РИА Новости, выяснилось, что самые высокие доходы в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Так, в ЯНАО, занимающем первую строчку, доходы в три раза превышают стоимость фиксированного набора.

В первую десятку также вошли Магаданская область, Югра, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах

Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат. Самый большой показатель во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксирован в Барнауле. Наиболее высокие зарплаты в России в апреле-июне получали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Экономика Товары и цены Экономика Работа Зарплата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые дорогие продукты в 2018 году
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж