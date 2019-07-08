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08.07.2019 10:15
Рубрика: В мире

Новый президент Латвии официально вступил в должность

Текст: Юрий Сизов
Шестой президент независимой Латвии Эгил Левитс 8 июля в присутствии 100 парламентариев и членов кабинета министров на церемонии инаугурации после принесения присяги официально вступил в должность главы государства.
Фото: REUTERS/Ints Kalnins Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент, который был избран 29 мая парламентским большинством сейма, дал клятву, что его работа будет посвящена народу и приумножению благосостояния страны.  В своей речи он пообещал вести жесткую борьбу с коррупцией и уклонением от налогов, и выразил уверенность, что Латвия "может стать современным североевропейским государством уже в следующей декаде", информирует delfi.

Новый хозяин Рижского замка, напоминают местные обозреватели, в политике не новичок, хотя и провел большую часть своей жизни за пределами родины. Еще почти сорок лет назад он был избран в состав думы Народного фронта, став одним из авторов текста Декларации о восстановлении независимости Латвийской республики. 64-летний Левитс успел побывать и министром юстиции, представлял интересы ЛР в качестве посла в Австрии, Швейцарии и Венгрии, а пятнадцать лет назад был выдвинут на должность представителя в Суде Европейских сообществ.

В полдень Эгил Левитс примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы, после чего выступит с обращением к соотечественникам. Это, как ожидается, станет новой президентской традицией, констатирует ТАСС. Затем состоится символическая церемония передачи президентского поста в его резиденции. А вечером на берегу Даугавы в национальной библиотеке пройдет большой прием в честь инаугурации нового президента этой прибалтийской республики.

Фото: ru.wikipedia.org
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После своего избрания на должность главы государства Левитс уже успел заявить, что намерен стать президентом всего народа Латвии вне зависимости от национальности и религиозного исповедания людей. Среди приоритетов своей работы он назвал борьбу с бедностью и неравенством, преодоление раскола в латвийском обществе и создание в стране общего информационного поля. Кроме того, по его словам, Латвия заинтересована в хороших соседских отношениях с Россией, которые она должна выстраивать через Евросоюз.

Местное издание поинтересовалось накануне у избранного президента его политическими предпочтениями.  "Я придерживаюсь принципа открытой латышскости", - сразу предупредил Левитс. Недавно принятый закон о переходе всех школ на обучение исключительно на латышский язык он назвал самым существенным шагом, "призванным усилить сплоченность латвийского народа. И очень многие представители русских и других меньшинств эту долгожданную политику только приветствуют", утверждает новый лидер страны, выдвинутый национальным объединением.

Остается напомнить, что глава государства в ЛР избирается на четыре года, причем, с правом повторно избраться еще только на один срок. Рижские источники уточняют, что Гунтис Улманис и Вайра Вике-Фрейберга проработали в Рижском замке два срока, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш и Раймондс Вейонис только по одному.

В мире Европа Латвия
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