Очереди в Конгрессе США превратили в бизнес

Желающих найти поддержку своим инициативам в том или ином комитете Конгресса США или присутствовать на важном заседании немало, однако не все могут позволить себе часами сидеть в очередях, которые неизбежно возникают перед входом в залы Капитолия. Этим стали пользоваться некоторые предприимчивые люди, организовавшие настоящий бизнес на данной проблеме.

Как пишет El Pais, за 48 долларов в час они готовы прийти пораньше в здание Капитолия и занять место в очереди. Поэтому сейчас там часто можно увидеть одних и тех же мужчин и женщин, мирно читающих книги, журналы, играющих в игры или смотрящих фильмы на планшетах, но в нужный момент уступающих свое место важным людям в костюмах и галстуках. Свои услуги профессиональные "очередники" готовы предоставить в любое время суток и любому клиенту. Попытки остановить эту практику потерпели неудачу.

Идея подобного бизнеса родилась еще в 1990-годы, когда одна компания наняла курьера для того, чтобы занять с утра пораньше очередь в Конгрессе, поскольку его ему пришлось бы заплатить меньше, чем рядовому сотруднику той же компании за аналогичную работу. С тех пор подобное превратилось в обыденность.

И теперь за вас могут отстоять очередь где угодно. Так, один из жителей Нью-Йорка нанял профессионала, чтобы записать сына в престижную государственную школу (на это ушло два дня). Аналогичным образом поступают, чтобы достать билеты на концерт или купить какую-нибудь новинку.