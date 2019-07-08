Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

"Я завершаю свой путь в спорте. И делаю это, ни о чем не жалея, и с радостью в сердце. Это были потрясающие годы труда, побед и поражений, дружбы, новых знакомств и приключений. Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило. Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь", - написала Боброва на своей странице в Instagram.

"В первую очередь я теперь счастливая мама. Ну и куда же без фигурного катания? Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу", - добавила она.

Боброва выступала в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым. Помимо золота Олимпиады в Сочи в 2014 году в командных соревнованиях российская пара завоевала серебро в аналогичной дисциплине на Играх в Пхенчхане в прошлом году. Боброва и Соловьев являются чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира 2013 года. В их активе также три серебра и две бронзы с европейских первенств.

В апреле этого года в семье Бобровой и ее супруга фигуриста Андрея Депутата родился мальчик, которого назвали Александром. Нынешним летом в одном из интервью Соловьев сообщил, что начал поиск новой партнерши, поскольку Боброва решила завершить профессиональную карьеру.