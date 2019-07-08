Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с депутатами фракции "Единая Россия" перед своим отчетом в Госдуме и рассказала, на что чаще всего жалуются россияне в своих обращениях. С отчетом в ГД омбудсмен выступит 17 июля.

Наибольшее количество обращений поступает от участников уголовных процессов. "Больше всего люди жалуются на необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - констатировала омбудсмен. Если выносятся такие постановления, то впоследствии нельзя, к примеру, получить возмещение вреда. Москалькова предложила депутатам создать рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательства в этой сфере.

На втором месте по числу обращений - жалобы на нарушения содержания под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе на жестокость, неподобающие условия. Часто люди обращаются по социальным вопросам: ЖКХ, получение социального жилья, пенсионные и трудовые права.

Обращения к уполномоченному - своего рода индикатор, который показывает, какие проблемы волнуют граждан больше всего, отметил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Он сделал вывод, что традиционный вопрос о нарушениях политических прав и свобод отошел на второй план. Его доля в обращениях оказалась совсем незначительной.