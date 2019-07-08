ООН: 50 тысяч женщин погибли за год от домашнего насилия

Почти 50 тысяч женщин в мире в 2017 году стали жертвами домашнего насилия. В целом за этот год от рук убийц погибли более 87 тысяч женщин. Такая статистика приводится в опубликованном в Вене докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

В документе также сообщается о том, что в целом от убийств в позапрошлом году погибли 464 тысячи человек. Большинство из них (81 процент) - мужчины.

Основное внимание в докладе отведено домашнему насилию. Так, по данным авторов документа, большинство убийств женщин совершают, как правило, нынешние или бывшие партнеры. Основными поводами, как правило, становятся ревность и угроза развода. Однако нередко убийцами становятся отцы, братья, сестры и другие родственники.

Авторы доклада распределили соответствующие преступления и по континентам. Выяснилось, что большинство убийств, совершенных близкими людьми, происходит в Азии. Конкретно в отслеживаемом году там зафиксировано около 20 тысяч убийств женщин партнерами или родственниками. В Африке насчитывается 19 тысяч подобных преступлений. На американском континенте - восемь тысяч, в Европе - три тысячи, в Океании - всего 300.

Если эти данные перевести в пересчете на душу населения, то в Африке ситуация для женщин наиболее неблагоприятная, тогда как в Европе женщины могут чувствовать себя в сравнительной безопасности.