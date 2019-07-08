Операционная система Huawei может стать быстрее Android

Операционная система HongMeng, которую разрабатывает Huawei в качестве альтернативы Android, возможно, будет работать быстрее Android и Mac OS. Об этом французскому изданию Le Point заявил глава Huawei Жэнь Чжэнфэй, пишет Gizmochina.

Он отметил, что задержка в обработке пользовательских команд в HongMeng составляет менее пяти секунд.

Жэнь Чжэнфэй рассказал также, что операционка Huawei, которую СМИ считают полноценной заменой мобильной платформе от Google, будет работать не только на смартфонах, но и на планшетных компьютерах, ноутбуках, компьютерах, сетевом оборудовании.

Ожидается, что HongMeng будет представлена на конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, которая начнется 9 июля.

Напомним, что в конце мая власти США внесли Huawei в "черный список" Министерства торговли. После этого от сотрудничества с китайским производителем отказались сразу несколько американских компаний, включая Google. Позднее санкции были частично сняты.