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08.07.2019 12:17
Рубрика: Власть

Орешкин: Законопроект о цифровой подписи требует скорейшего принятия

Текст: Екатерина Ясакова
Правительство готовит более 20 законопроектов в области цифровой экономики. Их позитивное влияние обсудили на парламентских чтениях в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нужно набирать скорость внедрения позитивных изменений в стране и менять регуляторную среду", - отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, в разных регионах России можно наблюдать внедрение передовых технологий. В частности, в Нижнем Новгороде в медучреждениях используется система распознавания речи. А в Пермском крае благодаря технологиям интернета вещей уменьшаются расходы на электроэнергию.

Фото: iStock
Путин подписал закон о правилах перевода электронных денег

На днях в Думу внесен законопроект, обеспечивающий безопасность и удобство при использовании электронной подписи, а также пересматривающий правила работы удостоверяющих центров.

"Если за бумажные паспорта отвечает МВД, то электронная подпись - это базовая история в цифровом мире. За нее отвечают удостоверяющиеся центры. Без полного доверия к этим центрам невозможно двигаться дальше", - сказал Максим Орешкин.

Для повышения доверия предлагается поднять планку требований к удостоверяющим центрам, в том числе через требования к капиталу, наличию филиальной сети и репутации руководства.

"Прежде всего, это дистанционное хранение, включая электронные подписи - так называемая облачная электронная подпись. Это, конечно, сильно повысит удобство ее использования. К этому законопроекту есть ряд вопросов, их обязательно нужно обсуждать, но этот законопроект требует скорейшего принятия, поскольку он создает инфраструктурную основу для решения множества смежных вопросов", - заключил Максим Орешкин.

Также он сказал, что в Госдуме находится вопрос о создании электронных дубликатов бумажных документов и их постоянном хранении. Сейчас еще нет понимания, какую силу имеет электронный документ по истечению срока действия сертификата электронной подписи. На него нельзя полагаться. Планируется обсудить, кто и как должен создавать электронный дубликат, какие требования предъявляются к этому лицу и какую он несет ответственность.

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