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08.07.2019 15:38
Рубрика: Общество

Вся история России в "чемоданах" РЖД

Текст: Алина Егорова
В эти дни на Ярославском вокзале столицы и станциях Тында и Тайшет открылись мультимедийные краеведческие выставки. Экспозиции являются частью большого историко-просветительского проекта "Исторический багаж", в рамках которого по всей стране на вокзалах и железнодорожных станциях будут развернуты интерактивные стенды, оформленные по последнему слову техники - с дисплеями (тач-скрин), слайд-шоу и тематическим видеорядом. Чтобы путешественники, располагающие свободным временем, имели возможность получить информацию о значимых местах и событиях, выдающихся жителях того или иного населенного пункта, его достопримечательностях и памятниках.

"Железнодорожные станции уникальны с точки зрения охвата территории страны, - подчеркнул начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Максим Лунев. - Именно поэтому на них решено размещать мобильные выставочные стенды". Поручение подготовить такие краеведческие экспозиции в масштабах страны дал Президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Совета по межнациональным отношениям, а осуществили проект совместно РЖД, Институт российской истории РАН и Российское историческое общество.

В создании экспозиции участвовали ученые, музейщики и преподаватели региональных университетов. В архивах они подбирали интересную информацию и неизвестные до этого факты, чтобы сделать экспозиции интеллектуально насыщенными и исторически достоверными. По словам члена президиума Российского исторического общества Константина Могилевского, подобный проект, реализованный в тесном сотрудничестве с РЖД, "укладывается в деятельность по популяризации истории и качественного исторического знания".

Мобильные интерактивные экспозиции по форме представляют собой главный атрибут путешественника - чемодан, отсюда и название проекта - "Исторический багаж". В июне выставки открылись на 12 вокзалах и станциях направления "Санкт-Петербург-Москва", в том числе на Ленинградском вокзале (Москва) и Московском (Санкт-Петербург), а также на вокзалах в Твери, Вышнем Волочке, Клину и других. Выставки рассказывают об истории городов и регионов, обращая внимание на наиболее значимые факты, связанные с конкретным населенным пунктом, а также подчеркивают значимость тех или иных событий в контексте государства в целом.

Так, выставка в Вышнем Волочке повествует о первом пробном поезде, запущенном в июле 1849 года на отрезке от Вышнего Волочка до Твери по строившейся Государевой дороге. Из экспозиции можно узнать и о том, что в Вышнем Волочке появился первый в России водный путь - Тверецкий канал, а сам город прозвали в народе "русской Венецией". В "Историческом багаже" столицы представлена богатейшая история Первопрестольной. Здесь есть, например, биографии иконописца Андрея Рублева, археолога и историка Ивана Забелина, а также информация об архитектурных постройках, ставших символами столицы, в том числе о легендарных сталинских высотках, Доме на набережной и других.

Экспозиции на ключевых станциях Байкало-Амурской магистрали - Тында и Тайшет - на карте проекта появились неслучайно: в этом году отмечается 45-летие начала строительства БАМа. "Это другой срез истории страны, он имеет колоссальное значение для нашего государства, - отметил Максим Лунев. - Мы подготовили интересные факты, чтобы показать значимость БАМа для страны и ее экономики". Пять тысяч километров железных дорог, свыше двухсот железнодорожных станций, 142 моста и восемь тоннелей - это БАМ сегодня, рассказывает выставка. Начало проекту было положено еще в царской России, и долгие годы строительство "Второго Транссиба" считалось технически невозможным. Первый этап начался в 30-х гг. прошлого века. Тогда строить магистрали начинали заключенные Бамлага. Второй стартовал в 70-х, а главной строительной базой магистрали стал Тайшет, чей шпалопропиточный завод, самый крупный в СССР, обеспечивал материалами не только БАМ, но и Транссиб.

По словам организаторов "Исторического багажа", в августе экспозиции планируется установить в Северобайкальске и Комсомольске-на-Амуре - других важных опорных точках БАМа, а к сентябрю на вокзале Владивостока откроется выставка, посвященная истории города и Приморского края. География проекта и дальше будет расширяться. Кроме того, появится интернет-портал, который объединит всю собранную информацию, а для удобства ее использования планируется создать мобильное приложение для смартфонов.

Общество
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