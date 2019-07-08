Оскорбившая президента РФ телекомпания "Рустави-2" приостановила вещание

Грузинская телекомпания "Рустави-2" была вынуждена приостановить вещание после того, как сотни человек собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста.

Причиной протеста стала авторская программа Георгия Габунии, которая вышла в эфир в воскресенье вечером. В ней журналист позволил себе нецензурно высказаться в адрес президента России Владимира Путина.

После эфира жители Тбилиси собрались у здания телекомпании и закидали его вениками, яйцами и бутылками. Они потребовали увольнения не только журналиста, но и генерального директора "Рустави-2" Ники Гварамии, пишет РИА Новости.

Телекомпания уже распространила официальное заявление, в котором принесла извинения. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей грузинских соцсетей, которые опасаются обострения российско-грузинских отношений.