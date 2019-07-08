Новости

Оскорбившая президента РФ телекомпания "Рустави-2" приостановила вещание 07:34
Месси может быть дисквалифицирован на два года 07:21
Зрителей России и Украины свяжет телемост 06:58
Мексика в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ 06:50
От рака и диабета: Названа оптимальная для здоровья порция грибов 06:36
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом 05:58
Главный дорожник Хабаровска арестован на два месяца 05:39
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения 05:18
В Приморье спасенную сотрудниками нацпарка сову выпустили на волю 05:03
Саудовская авиакомпания передумала покупать Boeing 737 MAX 04:53
Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч сотрудников 04:42
Автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше 03:45
Трамп ответил на критику британского посла в США 03:45
На южных Курилах произошло землетрясение 03:33
Видео: На востоке Франции выпал град размером с теннисный мяч 03:13
Reuters: В Венесуэле два НПЗ остановлены из-за блэкаута 03:11
Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации 02:23
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы 02:05
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой 00:58
Музыкант Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту 00:27
Во Франкфурте из-за бомбы эвакуировали более 16,5 тысячи человек 00:16
В Роскачестве рассказали, каким должен быть зерновой хлеб 00:00
В Мексику не пустили еще 14 россиян 07.07.2019
Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами 07.07.2019
В Турции произошел взрыв на азотном заводе 07.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
08.07.2019 07:34
Рубрика: В мире

Оскорбившая президента РФ телекомпания "Рустави-2" приостановила вещание

Грузинская телекомпания "Рустави-2" была вынуждена приостановить вещание после того, как сотни человек собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста.

Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами

Причиной протеста стала авторская программа Георгия Габунии, которая вышла в эфир в воскресенье вечером. В ней журналист позволил себе нецензурно высказаться в адрес президента России Владимира Путина.

После эфира жители Тбилиси собрались у здания телекомпании и закидали его вениками, яйцами и бутылками. Они потребовали увольнения не только журналиста, но и генерального директора "Рустави-2" Ники Гварамии, пишет РИА Новости.

Телекомпания уже распространила официальное заявление, в котором принесла извинения. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей грузинских соцсетей, которые опасаются обострения российско-грузинских отношений.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зрителей России и Украины свяжет телемост
В Мексику не пустили еще 14 россиян
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским