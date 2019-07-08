Старт второй недели Уимблдонского турнира ознаменовался очередной порцией сенсационных результатов в женском одиночном разряде. После 1/8 финала корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса покинули первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии и две чешки: третий номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Каролина Плишкова и шестая ракетка планеты Петра Квитова.

Несмотря на вылет из Уимблдона в 1/8 финала, Эшли Барти сохранит первую позицию в мировом рейтинге. Фото: EPA

Барти не справилась с американкой Алисон Риск - 6:3, 3:6, 3:6. Что, впрочем, не помешает австралийке сохранить первенство в рейтинге WTA по окончании Уимблдона. Плишкова проиграла соотечественнице и тезке Муховой - 4:6, 7:5, 13:11. А Квитова не совладала с британкой Йоханной Контой - 6:4, 2:6, 4:6.

Неудачи очередных фавориток укрепили репутацию нынешнего Уимблдона, как одного из самых непредсказуемых в истории. Во всяком случае в том, что касается его женского турнира. Барьер первого круга не сумели преодолеть вторая ракетка мира японка Наоми Осака, белоруска Арина Соболенко (10-й номер рейтинга) и триумфатор прошлогоднего Уимблдона испанка Гарбинье Мугуруса. Позже к ним присоединились голландка Кики Бертенс (4), немка Анжелика Кербер (5) и американка Слоан Стивенс (9).

В итоге из топ-10 сильнейших теннисисток планеты до четвертьфинала добрались лишь двое. Седьмая ракетка мира Симона Халеп из Румынии поставила точку в сказочной истории 15-летней Кори Гауфф, которая стала первой с 1991 года теннисисткой-тинейджером на второй неделе. Сломить сопротивление юной американки оказалось не так-то просто. Матч продолжался 75 минут: в последнем гейме Гауфф отыграла два матчбола, но все равно уступила - 3:6, 3:6. Зато бойцовские качества юниорки оценили трибуны, проводившие теннисистку стоя.

Статус одной из основных претенденток на победу подтвердила украинка Элина Свитолина. В 1/8 финала она выбила хорватку Петру Мартич - 6:4, 6:2. К слову, для Свитолины выход в четвертьфинал Уимблдона стал первым в карьере.

Что касается мужского одиночного турнира, на момент подписания этого номера "РГ" в печать неожиданностей в 1/8 финала зафиксировано не было. Первая ракетка мира серб Новак Джокович легко разобрался с французом Уго Умбером - 6:3, 6:2, 6:3, а второй номер рейтинга, испанец Рафаэль Надаль не испытал проблем в поединке с португальцем Жоау Соуза - 6:2, 6:2, 6:2.

Встреча 37-летнего швейцарца Роджера Федерера с Маттео Берреттини из Италии завершилась уже поздно вечером. Но первый сет Роджер взял уверенно - 6:1.