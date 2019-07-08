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08.07.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Почему краба можно ловить только три дня в неделю

Текст: Евгений Гайва
Видео: Анна Бондаренко, Александр Шансков
При подготовке правил рыболовства нужно было учитывать мнение рыбаков-любителей.

В частности, правила вылова камчатского краба не должны быть такими строгими, высказал мнение член рыболовно-охотничьего клуба "Самарга" из Приморья Юрий Нурмухаметов в ходе "горячей линии" с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталием Молоковым.

Вопрос: Почему при введении новых правил, которые регламентируют вылов особо ценных пород рыб, не учитывали мнение рыбаков-любителей? Совет Федерации предлагал не вводить ограничения по районам и по срокам вылова. Но, насколько нам известно, в отношении краба будут введены ограничения. Это три дня в неделю. При этом не все районы будут открыты к промыслу. Но мы добываем краба с помощью удочек, и считаем, что никакого вреда популяции краба это не нанесет.

Виталий Молоков: По нашим наблюдениям, объем краба, которого добывают на удочку, может превысить объем промышленного вылова. Когда формируются предложения правил рыболовства, они проходят публичное слушание на правительственном совете, где каждый может сформировать свои предложения.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В России открылся сезон рыбалки по новым правилам

Сейчас Дальневосточные правила уже находятся практически на финальной стадии, в процессе утверждения, подписания и опубликования. У каждого гражданина была возможность внести свои предложения.

Неконтролируемый лов краба любителями-рыбаками удильными орудиями лова был ограничен по определенным дням, поскольку, по мнению науки, могла подорваться популяция.

Полностью "горячую линию" о новых правилах рыболовства читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство
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