Почему оклад учителя оказался ниже МРОТ?

Низкие оклады - одна из самых наболевших проблем для учителей. Известно, что подавляющее большинство школ сегодня финансируется из местных бюджетов. В некоторых регионах базовая оплата за ставку педагога составляет три-четыре тысячи рублей. Все остальное - надбавки и стимулирующие выплаты, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам.

На какой оклад может рассчитывать молодой учитель после вуза? Как получилось, что гарантированная часть зарплаты педагога в ряде регионов оказалась ниже МРОТ? Почему в крупном региональном центре учителям доплачивают всего 1700 рублей в месяц за классное руководство?

Получите, распишитесь

Оклад учителя в Воронежской области - 10 200 рублей. Педагоги шутят: "На одну ставку есть нечего, на две - некогда". Что такое одна ставка? Это 18 уроков в неделю. Но при этом есть еще подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная работа и работа с родителями… По сути, полноценная рабочая неделя.

Особенно много учителей с зарплатой уборщицы среди начинающих педагогов, работающих на одну ставку

- Понятно, что за счет различных доплат и работы не на одну ставку зарплата большинства педагогов будет превышать МРОТ. Тем не менее есть учителя, которые получают зарплату на уровне минималки. Особенно много педагогов с зарплатой уборщицы среди начинающих специалистов, работающих на одну ставку, - отмечают в областном профсоюзе. - Практически у каждого учителя сегодня есть дополнительный приработок, репетиторство. А в сельской местности это еще и подсобное хозяйство.

Средний возраст педагогов в Воронеже - 48 лет, в области - 52 года. В минувшем учебном году в школы региона пришли более 400 молодых педагогов, но большинство трудоустроилось в Воронеже. Ни одного молодого учителя в 2018 году не приехало в Нововоронеж и шесть сельских районов. Почему? Низкие зарплаты отпугивают молодых специалистов. И это несмотря на то что несколько лет назад областной профсоюз добился надбавки к их зарплате. В первые пять лет работы им увеличивают оклад на 20-30 процентов в зависимости от того, трудятся они в городе или в селе и от "качества" диплома (отличником быть выгоднее). При этом опытный учитель вынужден добирать достойную для жизни сумму дополнительной работой.

Баллы решают все

Средняя зарплата учителя в Мордовии - 23 000 рублей. Она состоит из оклада (ставка, полторы или две, в зависимости от нагрузки), доплат за категорию, за классное руководство и общественные нагрузки (руководитель методического объединения, секретарь педсовета и т.д.). А еще есть баллы фонда стимулирования.

- В конце месяца каждый учитель заполняет и сдает таблицу, в которую записывает то, что он сделал. За каждое действие начисляются баллы. Затем эти отчеты обсуждаются на совете, в который входят руководители методических объединений учителей-предметников, администрация школы и директор, - рассказал "РГ" педагог высшей категории, который попросил не называть своего имени. - Но зачастую решение о присвоении тому или иному учителю стимулирующих выплат принимает лично директор. С какими бы то ни было нормативными актами, устанавливающими размер и количество надбавок, учителей не знакомят.

"Классная" надбавка

На днях пермские учителя написали обращение к губернатору края Максиму Решетникову. Педагоги просят повысить оплату за классное руководство с 1700 до 5000 рублей. По мнению учителей, нагрузки на "классных" выросли, а финансово это не поддерживается. Они должны следить за психологическим состоянием учеников, заполнять по нескольку раз в четверть множество форм и отчетов... И это при том, что заработная плата педагогов в Пермском крае не увеличивается несколько лет.

- Учитель получает в среднем тридцать тысяч рублей, - говорит председатель пермской краевой организации профсоюза образования Зоя Галайда. При этом разница в оплате труда между сельскими и городскими педагогами может достигать тех же 30 тысяч рублей. Дело в том, что в Пермском крае действует до сих пор формула "ученико-час", то есть зарплата зависит от количества учащихся. А в сельских школах их гораздо меньше, чем в городских.

- Мы боремся за то, чтобы эта формула была отменена, и в Прикамье были введены единые ставки окладов по должностям и профессиям, - отмечает Галайда.

Но есть и плюсы. Молодые педагоги могут рассчитывать на миллион рублей для покупки жилья, если они уезжают в сельскую местность. В 2019 году на эти цели в Пермском крае выделено 40 миллионов рублей. Из них 18 уже распределены. Остальные деньги молодые учителя также получат в июле.

Семейный подряд

Средняя зарплата педагогов в Калмыкии - 23 495 рублей. Но, конечно, учителя без стажа получают гораздо меньше. Поэтому молодых педагогов, переезжающих в село, поддерживают приличной единовременной выплатой. Уже известны случаи, когда после окончания вуза на работу в село отправляются супружеские пары. Оба педагога - и муж, и жена - получают по сто тысяч рублей.

- Когда я брал справки в бухгалтерии, вся моя годовая зарплата как раз и оказалась около 100 тысяч рублей. Поэтому подъемные в таком же объеме - это ощутимая помощь для семейного бюджета, - рассказал "РГ" 24-летний Давыд Шургучиев. - Наших с супругой 200 тысяч рублей, наверное, хватило бы на небольшой старенький домик без удобств или на первоначальный взнос по ипотеке. Но мы решили на эти деньги купить машину. Все-таки жить в селе без своего транспорта трудно.

Молодые учителя работают в Садовской средней школе № 1, где учатся 216 детей. Давыд Шургучиев преподает историю и географию, а также ведет классное руководство у седьмого класса. Его 22-летняя супруга Амелия - преподаватель русского и калмыцкого языков, но сейчас она находится в декрете: у пары недавно родился третий ребенок.

Очередь к компьютеру

Средняя зарплата в Оренбуржье - а именно этому показателю должен соответствовать заработок учителя - составляет 29 866 рублей. Согласно официальным отчетам, все в порядке. А как на самом деле?

- В нашей школе учитель, работающий на полную ставку, получает от 16 тысяч, если говорить о молодых педагогах, до 20 тысяч рублей - у более опытных коллег, - говорит директор школы поселка Восточный, победитель Всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2019" Антон Ляпин. - Рекомендованное Министерством просвещения РФ соотношение оклада и стимулирующих выплат у нас 70/30 соблюдается. При этом роста зарплаты в последние четыре года не чувствуется. А вот нагрузка выросла в разы. К примеру, мы дублируем одни и те же сведения в бумажный документ и электронный. А если учесть, что у нас в поселке вообще нет интернета и несколько педагогов вынуждены занимать очередь к единственному компьютеру, то понятно, что времени на это уходит очень много. Это очень большая проблема.

Официально

"Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. Должен быть раз и навсегда закреплен в школе справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане. Еще в 2017 году вместе с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений мы направили рекомендации в регионы о том, как должен распределяться фонд заработной платы учителей: 70 процентов должно гарантированно ид ти на ставки и оклады и только 30 процентов - на различные надбавки, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Однако такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет около 10 процентов. Жалобы доходят из Дагестана, Карелии, Томской области, Приморского, Пермского и Краснодарского краев. Нужно наводить в субъектах порядок по оплате труда".

Мнение

Михаил Авдеенко, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования:

- Мы уже более 10 лет выступаем с требованием к правительству об установлении единых минимальных базовых ставок и окладов для всех учителей. Сейчас у нас нет ни того ни другого - с тех пор, как 13 лет назад была отменена единая тарифная сетка. Все регионы начисляют зарплату по-разному. Кто-то платит по принципу "ученико-час", кто-то - в зависимости от квалификации педагога, кто-то заключает базовый трудовой договор.

Мы проводили мониторинг минимальных окладов учителей по всей России. В Центральном федеральном округе минимальная ставка учителя в Рязанской области - 4500 рублей, притом что средняя зарплата там же - 33 551 рубль. Максимальная базовая ставка по ЦФО в Тульской области - 10 216 рублей при средней зарплате в 35104 рубля.

В Южном федеральном округе минимальная ставка в Республике Адыгея - 6371 рублей, максимальная - 11 595 рублей в Краснодарском крае. В Приволжском федеральном округе минимальная ставка в Чувашии - 5481 рублей. Максимум мы отметили в Татарстане - 14 236 рублей. То есть разброс в минимальных окладах идет от 3-4 тысяч рублей до 12-14 тысяч рублей в разных регионах. И также же разброс в 5-6 раз мы отмечаем в реальных зарплатах педагогов.

Сколько будет получать молодой учитель, который не имеет ни опыта, ни сильной нагрузки после вуза? Возьмем Смоленскую область - здесь такой молодой специалист будет получать ровно МРОТ, то есть 11 280 рублей. Именно на эту сумму он может рассчитывать. Понятно, что ни один нормальный прагматично настроенный молодой человек не придет работать на такие условия.

И поэтому в Смоленской области сегодня прогнозируется огромный дефицит кадров. Сейчас они еще держатся на том, что работают многие пенсионеры с большой нагрузкой, то есть ведут более 30 уроков в неделю. Они вынуждены добирать эти ставки, чтобы хоть как-то прожить.

Понятно, что в Татарстане или Московской области для молодых специалистов условия будут лучше. В некоторых регионах им полагаются единовременные выплаты от 10 тысяч до 150 тысяч рублей. Но в целом единых подходов в поддержке молодых педагогов на федеральном уровне практически нет. На наш взгляд, минимальный размер оклада за работу на одну ставку должен быть не меньше МРОТ. При этом зарплата учителей должна быть повышена со 100 до 150 процентов от средней по региону. Это наши основные требования к правительству.