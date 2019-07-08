Путин распорядился провести в 2020 году Год памяти и славы

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы.

"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы", ​​​- говорится в указе главы государства.

Организацией Года памяти и славы займется российский организационный комитет "Победа". Координировать работу оргкомитета будет глава администрации президента Антон Вайно.

В течение месяца правительство должно утвердить план основных мероприятий.

Указ вступил в силу со дня подписания - 8 июля.