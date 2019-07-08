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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гуляем вместе

Бесплатные экскурсии помогут узнать лучшие в столице скверы, сады, усадьбы
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 147(7905)
На бесплатные экскурсии экскурсий в рамках проходящего в городе фестиваля "Цветочный джем" приглашают организаторы проекта "Гуляем по Москве". Как рассказал его руководитель Евгений Степанов, всего пройдет 30 экскурсий, причем ни одна из них не повторится, ходить же можно хоть каждый день. Начались 7 июля, а завершатся 10 августа.

Для новой серии мы выбрали самые интересные места, - продолжает Степанов. - Думаю, что наши прогулки окажутся полезными и для тех, кто имеет отношение к экологии, поскольку помимо исторических деталей, мы делаем акцент на ландшафты, особенности старых московских садов и парков.

В понедельник, 8 июля, в 15.00 экскурсию проведут по парку бывшей усадьбы Трубецких. Экскурсантам расскажут, что в 1683 году здесь была деревня Садки, которую выпросил за особые заслуги Василий Голицын у князя Ивана V. А затем, оказавшись в руках Никиты Трубецкого, усадьба стала настоящей фермой: здесь разбили сады, построили оранжерею, запустили в вырытые сады промысловых рыб. В советское время эта территория стала именоваться "Рабочим парком Мандельштама", но не поэта, а революционера.

Фото: iStock
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На следующий день, 9 июля, в 15.00 экскурсия запланирована от Тверского бульвара, 28. Она охватит все "кольцо" бульваров, которое на самом деле совсем не кольцо… Во время других маршрутов экскурсанты узнают, что в Алтуфьево любил обедать баснописец Иван Крылов, его видели по сей день сохранившиеся здесь дубы. Пройдут экскурсии и по Екатерининскому парку, Ботаническому саду, по заповедникам Кусково и Царицыно, усадьбам Кунцево и Братцево и другим местам.

Чтобы выбрать наиболее интересный для маршрут, нужно зайти на сайт организатора прогулок "Гуляем по Москве", выбрать раздел "Цветочный джем" и записаться на подходящую экскурсию. Значительная часть экскурсий проходит в дневные часы, в каждой прогулке смогут принять участие не более 60 человек, по возрасту ограничений нет. По словам Степанова, можно прийти даже с детьми в колясках, стоит лишь рассчитать свои силы.

Кстати

Всю будущую неделю в парках с 21.00 организуют бесплатные показы кино "Московское небо". Посмотреть кино советских лет, среди которых "Зимний вечер в Гаграх", "Мимимо", "Москва, любовь моя" и другие, можно в 7 парках: Москворецком, Серебряном Бору, Кузьминках-Люблино, Теплом Стане, Кусково и Бирюлевском дендропарке, а также в Измайлово. Транслировать ленты будет кинопередвижка на импровизированном экране, а расписание одинаковое для всех парков. Адреса "зеленых кинотеатров": www.mospriroda.ru.

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