Для новой серии мы выбрали самые интересные места, - продолжает Степанов. - Думаю, что наши прогулки окажутся полезными и для тех, кто имеет отношение к экологии, поскольку помимо исторических деталей, мы делаем акцент на ландшафты, особенности старых московских садов и парков.
В понедельник, 8 июля, в 15.00 экскурсию проведут по парку бывшей усадьбы Трубецких. Экскурсантам расскажут, что в 1683 году здесь была деревня Садки, которую выпросил за особые заслуги Василий Голицын у князя Ивана V. А затем, оказавшись в руках Никиты Трубецкого, усадьба стала настоящей фермой: здесь разбили сады, построили оранжерею, запустили в вырытые сады промысловых рыб. В советское время эта территория стала именоваться "Рабочим парком Мандельштама", но не поэта, а революционера.
На следующий день, 9 июля, в 15.00 экскурсия запланирована от Тверского бульвара, 28. Она охватит все "кольцо" бульваров, которое на самом деле совсем не кольцо… Во время других маршрутов экскурсанты узнают, что в Алтуфьево любил обедать баснописец Иван Крылов, его видели по сей день сохранившиеся здесь дубы. Пройдут экскурсии и по Екатерининскому парку, Ботаническому саду, по заповедникам Кусково и Царицыно, усадьбам Кунцево и Братцево и другим местам.
Чтобы выбрать наиболее интересный для маршрут, нужно зайти на сайт организатора прогулок "Гуляем по Москве", выбрать раздел "Цветочный джем" и записаться на подходящую экскурсию. Значительная часть экскурсий проходит в дневные часы, в каждой прогулке смогут принять участие не более 60 человек, по возрасту ограничений нет. По словам Степанова, можно прийти даже с детьми в колясках, стоит лишь рассчитать свои силы.
Кстати
Всю будущую неделю в парках с 21.00 организуют бесплатные показы кино "Московское небо". Посмотреть кино советских лет, среди которых "Зимний вечер в Гаграх", "Мимимо", "Москва, любовь моя" и другие, можно в 7 парках: Москворецком, Серебряном Бору, Кузьминках-Люблино, Теплом Стане, Кусково и Бирюлевском дендропарке, а также в Измайлово. Транслировать ленты будет кинопередвижка на импровизированном экране, а расписание одинаковое для всех парков. Адреса "зеленых кинотеатров": www.mospriroda.ru.