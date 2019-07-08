Фигурантам дела "Baring Vostok" продлили аресты

Басманный районный суд Москвы вчера продлил еще на три месяца, до 13 октября, срок домашнего ареста бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и американскому бизнесмену Майклу Калви. Оба фигуранта уголовного дела обвиняются в мошенничестве по так называемому делу "Baring Vostok".

По сообщению пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, в ближайшие дни также будут рассмотрены ходатайства следствия о продлении меры пресечения еще на три месяца другим четырем фигурантам этого громкого дела. Речь идет о партнере фонда по индустрии финансового сектора гражданине Франции Филиппе Дельпале, партнере компании Вагане Абгаряне, директоре по инвестициям Иване Зюзине и генеральном директоре НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиме Владимирове.

Вызвавшее международный резонанс дело "Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Суд первоначально заключил под стражу всех шестерых фигурантов расследования. Но спустя два месяца по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

Следствие считает, что фигуранты дела похитили у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Об этом с заявлением в феврале 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер банка Шерзод Юсупов. Следствие полагает, что американец с сообщниками убедил акционеров проголосовать за заключение отступного соглашения, согласно которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9 процента акций люксембургской компании. По данным следствия, эти акции были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости 600 тысяч рублей.