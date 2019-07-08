Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы полковник полиции Сергей Васильев уволен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В полиции уточнили, что решение об увольнении из органов внутренних дел сотрудника принято "по результатам служебной проверки".

В свою очередь, источник в полиции сообщил ТАСС, что увольнение вызвано уголовным делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова, которого подчиненные полковника Васильева сначала поймали, а потом выпустили. После чего отравления с грабежами в центре столицы продолжились.

В настоящее время доследственную проверку в отношении полицейских ОМВД "Басманный" проводит Следственный комитет. Кстати, кроме главы отдела уже уволены еще двое сотрудников этого ОМВД.

Напомним, первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком парня и девушку, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. Сабанова задержали на месте преступления, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его почему-то отпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время уже установлены 11 потерпевших от действий отравителя. Некоторые из них могли бы не пострадать, если бы парня не отпустили после задержания.