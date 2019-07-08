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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Коллектора-нарушителя вычислили по камере наблюдения
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Москве вычислили коллектора-нарушителя по записи с камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП России по Москве.

Новость дарит надежду всем, кто страдает от назойливых коллекторов. Спасением от неприятных гостей могут стать камеры видеонаблюдения, которые сегодня повсюду.

Запись, как коллектор изрисовывает стены в подъезде, показали по телевизору, чтобы найти нарушителя

Прецедент создан: в Москве некий гражданин В. необычным образом пытался повлиять на должника микрофинансовой организации. Коллектор исписал стены подъезда дома жертвы. В надписях он указал размер долга и личные данные гражданина. Таким образом он, видимо, хотел пристыдить москвича перед соседями, чтобы тому стало некомфортно смотреть людям в глаза. Однако некомфортно стало самому коллектору: на него поступила жалоба в службу судебных приставов.

Сотрудники ведомства начали административное расследование, в ходе которого получили видеозапись. На ней отчетливо видно, как гражданин В. проявлял свой художественный талант.

Фото: Пресс-служба Dacia
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Видео показали по телевизору специально для того, чтобы найти коллектора. Это новый поворот практики. Обычно ведомство распространяет фотографии должников, находящихся в розыске. Но теперь героем эфира стал недобросовестный коллектор. В итоге художник-нарушитель был опознан и найден. Против него составили протокол об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ, которая защищает права физических лиц, имеющих просроченную задолженность.

Материалы были направлены в суд. По итогам рассмотрения дела коллектору был назначен штраф 60 тысяч рублей.

Его пример должен стать другим наукой. Коллекторы часто нарушают все правовые и человеческие нормы в расчете на анонимность. Мол, никто никогда не узнает, кто именно наклеил оскорбительные листовки в подъезде должника или изрисовал его забор.

Но год назад судебные приставы получили полномочия проводить административные расследования. Они могут, например, запрашивать информацию у сотовых операторов. Или опрашивать третьих лиц, скажем, родственников должника. Или запросить данные с камер видеонаблюдения. Так что теперь стало гораздо больше возможностей вычислить и разоблачить конкретного коллектора-нарушителя.

Фото: РИА Новости
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Причем ведомство активно ищет и внедряет новые подходы. Например, выяснилось, что генеральный директор одной из микрофинансовых организаций не имел российского гражданства. При этом он часто привлекался к ответственности за нарушения при взыскании долгов. Грубо говоря, приставал к гражданам, портил им жизнь.

Управа нашлась. По инициативе управления ФССП России по Москве в его отношении было принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию на три года.

Пресс-служба УФССП России сообщает, что за пять месяцев приставами в столице возбуждено 112 дел об административных правонарушениях коллекторов, материалы дел переданы в суд для рассмотрения.

"По рассмотренным судами города Москвы делам юридические и физические лица привлечены к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму около 2,7 миллиона рублей", - сообщили в управлении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Долги и коллекторы
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