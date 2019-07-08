Колокольцев проверил работу отдела МВД по вопросам миграции в Люберцах

Сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев проверил работу отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" Московской области. С деятельностью этого подразделения, расположенного в Подмосковье, ознакомился и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, Люберецкий отдел по вопросам миграции сформирован в 2016 года. Здесь оборудованы удобные рабочие кабинеты, которые оснащены самой современной аппаратурой.

Само же муниципальное управление МВД России "Люберецкое" включает 8 территориальных отделов полиции, которые обслуживают четыре городских округа - Люберцы, Лыткарино, Дзержинский, Котельники. Численность населения городских округов - около 500 тысяч человек.

В этом подразделении иностранные граждане и лица без гражданства получают государственные услуги от постановки на миграционный учет по месту пребывания до приобретения гражданства России. За 6 месяцев этого года оказано почти 130 тысяч таких услуг, на миграционный учет по месту пребывания поставлены свыше 77 тысяч человек, иностранным гражданам выдано более 600 разрешений на временное проживание. С начала года почти тысяча иностранных граждан приобрела гражданство Российской Федерации, выдано более 800 приглашений на въезд в нашу страну.

- Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить максимальный комфорт при приеме населения. Введена система электронной очереди, имеется просторный зал ожидания, на прилегающей территории предусмотрены парковочные места, - рассказал Владимир Колокольцев.

Особое внимание уделяется разделению потоков получения государственных услуг. Прием российских и иностранных граждан ведется в разных зданиях.