Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" примет первых посетителей в текущем году. Об этом вчера сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив стройплощадку.

"Остров мечты" возводится в Нагатинской пойме - на бывшем заброшенном пустыре площадью почти 100 га, что сравнимо по размерам с 26 футбольными полями. "Пока парк напоминает большую строительную площадку - гигантский корпус по производству сказок и детской мечты, но несмотря на бурную деятельность, проект приближается к финишной черте, - пояснил Собянин. - Понятно, что сюда будут ежедневно приходить десятки тысяч человек и очень важно, какой будет транспортная инфраструктура. Поэтому столько времени уделяем ее развитию: запустили станцию метро "Технопарк", а сегодня открыли движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров мечты".

Изюминка нового перехода - два 60-метровых траволатора. Такие бегущие дорожки со скоростью 2-3 километра в час москвичи до сих пор видели лишь в аэропортах. По ним идти и перемещаться значительно быстрее, чем просто стоять. "В технопарке работает уже больше 10 тысяч человек. Очень большой объем, и должен быть комфортный переход. Пока, конечно, он не будет так востребован. Но я думаю, что к концу года поток людей будет не меньше, чем в мавзолее", - сказал Собянин. Работники бизнес-центров оценили преимущества перехода сразу. "Очень удобный. Раньше нужно было проходить через улицу, на что уходило минут 7-10. А теперь появился проход напрямую", - отметила директор по персоналу в бизнес-центре Анна Кувайцева.

По словам мэра, в будущем рядом с парком через Москва-реку могут появиться еще две канатные дороги. Плюс планируется запустить речные маршруты. Сам парк поделят на несколько зон: спортивную, детскую, семейную, интерактивную и парковую. Ядром "Острова мечты" станет детский парк развлечений, который в отличие от многих зарубежных аналогов будет крытым. Большинство аттракционов, а их будет больше 40, уже смонтированы. Как рассказал "РГ" руководитель технического департамента парка Иван Шоль, их испытания уже идут. "Самый высокий аттракцион - 24 метра, - объяснил он. - Мы не стремились делать аттракционы страшными, поскольку ориентируемся на семейную аудиторию".

Каркас главного здания с башней готов. Уже угадывается и променад, где посетители смогут прогуляться по зарубежным городам. Например, на "испанской" улице появится Дом костей, а на "итальянской" - Колизей. Всего откроют более ста известных на весь мир зданий, в которых заработают рестораны, кафе, магазины. Таким образом, получится своеобразный город в городе со своими фонтанами, детскими площадками, водоемами и деревьями, но под прозрачной крышей. Поэтому тут всегда будет лето. Стеклянный купол почти в семь раз больше своего "собрата", что над Галереей Виктора Эммануила в Милане, и в 2,5 раза больше купола Нормана Фостера над берлинским рейхстагом.

По словам председателя совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амирана Муцоева, все строительные работы в парке планируют завершить к ноябрю. "В следующем году откроем еще и ландшафтный парк, - добавил он. - Там будут тематические зоны "Алиса в Стране чудес", "Мир динозавров", "Буратино" - это 5-6 гектаров площади".

Вторую очередь "Острова мечты" с гостиничным комплексом, детской яхтенной школой и благоустроенной прогулочной набережной построят в 2021 году. Вход в парк развлечений сделают платным. Цены на билеты пока не называются. Однако известно, что будут абонементы, то есть купив его, посетители смогут кататься на аттракционах целый день без ограничений.