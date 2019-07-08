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08.07.2019 19:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва стала самым зеленым мегаполисом мира

Текст: Ирина Огилько

Среди крупнейших мегаполисов мира, Москва заняла первое место по количеству парков на душу населения. Такие результаты исследования опубликовала консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

Исследования проводились среди 11 крупнейших городов мира. По количеству озелененных территорий и рекреационных объектов, Москва вышла в лидеры. Так согласно данным, около 90 процентов населения имеют доступ к озелененным территориям в шаговой доступности. На втором месте оказался Гонконг, на третьем - Берлин.

12,5 млн человек проживает в Москве по официальным данным

Также, согласно исследованиям, Москва заняла третье место по числу бесплатных точек Wi-Fi. Опередили ее лишь Сингапур и Сеул.

Третьей стала столица России по количеству станций метро, уступив Нью-Йорку и Сеулу. При этом четвертую строчку город занял по объему пассажиропотока в год (после Пекина, Токио и Сеула).

Помимо Москвы, в исследовании сравнивали ситуации в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Сеуле и Сан-Пауло, Гонконге, Шанхае, Пекине, Токио, Сингапуре.

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