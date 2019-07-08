Москвичей предостерегли от платных услуг недобросовестных медцентров

Жители столицы стали все чаще получать звонки из коммерческих медцентров, чьи сотрудники пытаются навязать им платные услуги. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что недобросовестные специалисты пытаются убедить граждан в необходимости платного обследования. При этом они пользуются популярностью программы "Здоровая Москва". В столичном депздраве напоминают, что все исследования в рамках этого проекта можно пройти совершенно бесплатно.

До конца лета в столичных парках с 8 утра до 10 вечера будут работать 46 павильонов "Здоровая Москва".