Музыкант Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту

Известный российский рокер Сергей Троицкий устроил дебош в подмосковном аэропорту Жуковский.

Это передает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. По данным агентства, у лидера "Коррозии металла" произошел конфликт с сотрудником "Уральских авиалиний".

Музыкант явился в аэропорт с билетом в Грецию на август, при этом лететь он хотел сию минуту. Ему предложили переоформить проездной документ, и в момент покупки он повздорил с представителем авиакомпании.

Троицкий, как указывают источники агентства, попытался ударить клерка. От рокера пахло алкоголем, поэтому его отказались пускать в самолет. Тогда музыкант сдал только что купленный билет и уехал.

Подробности скандала уточняются.