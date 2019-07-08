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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музыкант Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Известный российский рокер Сергей Троицкий устроил дебош в подмосковном аэропорту Жуковский.

Это передает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. По данным агентства, у лидера "Коррозии металла" произошел конфликт с сотрудником "Уральских авиалиний".

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Музыкант явился в аэропорт с билетом в Грецию на август, при этом лететь он хотел сию минуту. Ему предложили переоформить проездной документ, и в момент покупки он повздорил с представителем авиакомпании.

Троицкий, как указывают источники агентства, попытался ударить клерка. От рокера пахло алкоголем, поэтому его отказались пускать в самолет. Тогда музыкант сдал только что купленный билет и уехал.

Подробности скандала уточняются.

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