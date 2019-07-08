Названы самые романтичные места Москвы

Официальный сайт мэра Москвы составил список самых романтичных мест города, которые больше всего подходят для свиданий и свадеб.

Самым популярным у молодоженов является Лужков мост, раскинувшийся через Водоотводный канал. Многие пары считают важным повесить здесь свой замок, а ключ от него выбросить в воду. Говорят, брак будет крепче. Рядом, у Кадашевской набережной, есть "скамья примирения". Еще одна расположена в парке "Кузьминки". Если поссорились - вам сюда. А вот за желания отвечают два валуна в Голосовом овраге музея-заповедника "Коломенское".

В список самых романтичных мест Москвы также попали Братиславский парк, парк "Акведук" на берегу Яузы, дворец бракосочетания на ВДНХ, аллея влюбленных в Нескучном саду, сад "Эрмитаж", Булгаковский дом и скульптура "Влюбленные улитки" на улице Соловьиная роща.