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08.07.2019 08:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Неделя начнется в Москве с умеренно теплой погоды

Текст: Ирина Огилько

Циклон продолжает влиять на погоду в регионе, но после холодных выходных температура воздуха в первый рабочий день повысится. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, временами возможен дождь, воздух прогреется до + 20...+21 градуса. В вечерние часы не ниже +15. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему ниже нормы на 1-2 градуса. Ветер умеренный: 10-14 м/с.

Кстати, 8 июля 1999 года на термометре было +34 градуса. А в 1912 году воздух остыл до +5,5 градуса.

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