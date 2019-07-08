Неделя начнется в Москве с умеренно теплой погоды

Циклон продолжает влиять на погоду в регионе, но после холодных выходных температура воздуха в первый рабочий день повысится. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, временами возможен дождь, воздух прогреется до + 20...+21 градуса. В вечерние часы не ниже +15. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему ниже нормы на 1-2 градуса. Ветер умеренный: 10-14 м/с.

Кстати, 8 июля 1999 года на термометре было +34 градуса. А в 1912 году воздух остыл до +5,5 градуса.