Работы Пабло Пикассо привезут на ВДНХ

На ВДНХ в конце июля откроется выставка, где представят редкие картины русских художников и работы Пабло Пикассо, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Выставка под названием "Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" будет проходить на ВДНХ с 31 июля по 3 ноября в павильоне "Рабочий и колхозница".

Посетители смогут увидеть две картины, написанные Василием Верещагиным, пейзаж Василия Поленова, работы Ильи Репина и Аркадия Пластова. Что касается работ испано-французского живописца Пабло Пикассо, то на выставке представят керамику под его авторством - вазу "Сова" и несколько декоративных панно.

Все работы являются частью коллекции Ульяновского областного художественного музея. Сама же выставка приурочена к 80-летию ВДНХ.