Собянин: "Остров мечты" примет посетителей уже в этом году

Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" примет первых посетителей в текущем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив стройплощадку будущего московского диснейленда .

- "Остров мечты" пока напоминает большую строительную площадку - гигантский корпус по производству сказок и детской мечты, но несмотря на бурную деятельность проект приближается к финишной черте, - пояснил Собянин. - Понятно, что сюда будут ежедневно приходить десятки тысяч человек и очень важно, какой будет транспортная инфраструктура. Поэтому столько времени уделяем ее развитию. Запустили станцию метро "Технопарк", а сегодня открыли переход с траволатором через проспект Андропова.

По словам мэра, в будущем рядом с парком через Москва-реку могут пройти две канатные дороги. Плюс планируется запустить речные маршруты.

Парк в Нагатинской пойме, напомню, поделят на несколько тематических зон: спортивную, детскую, семейную, интерактивную и парковую. Ядром "Острова мечты" станет детский парк развлечений, который в отличие от многих зарубежных аналогов будет крытым. Большинство аттракционов, а всего их будет больше 40, уже смонтировано. Рядом с ними появятся прогулочные зоны, спортплощадки и кинотеатр - своего рода, город в городе.