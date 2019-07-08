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08.07.2019 15:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей "Острова мечты"

Текст: Иван Пышечкин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".

Длина этого перехода составляет около 220 м, высота сооружения - 5,4 м. Его главная особенность - наличие двух 60-метровых траволаторов. Такие бегущие дорожки, перемещающие человека горизонтально вдоль перехода со скоростью 2-3 километра в час москвичи до сих пор видели лишь в аэропортах. По ним можно идти и перемещаться значительно быстрее, либо просто стоять и наслаждаться видом.

Собянин: "Остров мечты" примет посетителей уже в этом году

"В технопарке работает уже больше 10 тысяч человек. Очень большой объем, и должен быть комфортный переход. Пока, конечно, он не будет так востребован. Но я думаю, что к концу года поток людей будет не меньше, чем в мавзолее", - сказал Сергей Собянин.

Преимущества нового перехода с ходу оценили работники бизнес-центров.

"Теперь буду пользоваться им и утром, и вечером по пути на работу и обратно. Раньше нужно было проходить через улицу, на это уходило минут 7-10. Теперь есть проход напрямую, есть спуски в метро. Очень удобно", - рассказала градоначальнику директор по персоналу в бизнес-центре Анна Кувайцева.

Возведение перехода заняло год и было сопряжено с целом рядом сложностей.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Работать в зоне действующего метро всегда непросто. Нужно было обеспечить сохранность станции, всех несущих конструкций и не ограничивать движение пассажиров. Кроме того, стройка велась прямо над действующей трассой, которую ни разу полностью не перекрывали. Поэтому работы в основном велись ночью", - отметил гендиректор компании-подрядчика Алексей Афонский.

Он отметил, что металлоконструкции перехода покрыты огнеупорным составом, и в случае возникновения пожара сохранят свою прочность. А для безопасности граждан в переходе установлено около 20 камер видеонаблюдения, информация с которых напрямую попадает на диспетчерские пульты полиции. По расчетам, объект должен прослужить городу не менее 50 лет.

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