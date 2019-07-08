Собянин рассказал о маятниковой миграции в Москве

Ситуация с маятниковой миграцией в столице, когда жители ежедневно ездят на работу в центр, а потом возвращаются домой в спальные районы, постепенно улучшается, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в последние годы городские власти прекратили "уплотнение" центральных районов города офисными зданиями и занялись реновацией заброшенных промзон, на территории которых появилось почти полмиллиона новых рабочих мест.

"Практически в приказном порядке мы понуждаем инвесторов строить новые офисы и торговые центры за пределами Третьего транспортного кольца. И как результат - последние годы 87 процентов новых рабочих мест в Москве создается в жилых районах или рядом с ними", - цитирует столичного градоначальника "Вечерняя Москва".

При этом для тех, кто не готов менять работу, создаются более комфортные транспортные условия. "Мы поставили задачу: до 90 процентов москвичей должны жить в пешеходной доступности от станций метро. И эта задача уже на две трети решена", - добавил Собянин. Кроме того, будут реконструированы пригородные железнодорожные направления.