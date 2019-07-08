В Ярославле покажут кино для всей семьи

В Ярославле открылся четырнадцатый международный кинофестиваль "В кругу семьи".

Кинофестиваль проходит в четырнадцатый раз, причем многие годы он "кочевал" по разным регионам России, но в последние три года по желанию принимающей стороны обосновался в Ярославле.

- Мы много лет путешествовали по всей России и вот наконец обрели свой дом, - говорит президент кинофестиваля Александр Ковтунец. - Трехлетний опыт пребывания в одном месте показал, что для качественного развития фестиваля очень важно никуда не переезжать. Это позволяет находить очень много новых творческих направлений. Не только кинопоказы и деловую программу, но и целый ряд других, очень интересных и важных проектов, касающихся семьи, мы тогда сможем в рамках фестиваля реализовать.

В этом году в фестивальной программе - картины из 23 стран мира: США, Индии, Нидерландов, Ирана, Ирландии, Израиля, Италии, Швейцарии и других. Ярославцы увидят мировые новинки - приключения, комедии, мелодрамы, которые можно и нужно смотреть и обсуждать всей семьей.

- Семейное кино - особенный жанр. Оно рассчитано на заинтересованное восприятие одновременно разными возрастными группами, то есть подходит для просмотра всей семьей и помогает формировать общую систему ценностей для всех поколений, - говорит представитель госкорпорации Ростех, при поддержке которой проводится фестиваль, многодетная мама Юлия Воронова.

Правда, принимавшая участие в открытии кинофорума федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова посетовала на то, что всего лишь три фильма из всей этой обширной программы произведены в России, что, конечно, крайне мало. Однако надежда на изменение ситуации появилась.

- В этом году принято решение о выделении миллиарда рублей на создание семейного детского кино, - сообщила Анна Кузнецова. - Я очень надеюсь, что они будут потрачены достойно, и эти фильмы увидят наши семьи, наши дети.

Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 11 июля в кинотеатре "Киномакс" ТРЦ "Аура". Вход на них - бесплатный. В жюри киноконкурса - народный артист России Станислав Любшин (председатель), американский продюсер, кинорежиссер и сценарист Алин Бижан, индийский кинорежиссер Сакет Бехл, российский продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кинокритик Александр Колбовский, драматург, критик театра и кино из Исландии Хлин Агнарсдоттир. Жюри детского конкурса возглавила активная участница Российского движения школьников, волонтер из Ярославля Виктория Аверкина.

Кстати, одним из новых реализуемых на фестивале направлений, о которых говорил Александр Ковтунец, в этом году стал первый Всероссийский слет детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. На этот слет и фестиваль приехали около пятисот школьников из 76 регионов страны. Приехали не просто потусить, а с совершенно определенной целью - научиться производить положительный, здоровый контент в соцсетях. Потому что, по мнению организаторов фестиваля, в информационном поле сейчас существует явный перекос в сторону негатива: о громких преступлениях знают все, причем во всех подробностях, а вот о героических, да просто хороших поступках людей, в том числе детей, подростков, информации, увы, гораздо меньше.

- Мы часто говорим, что наши дети какие-то не такие, не в то верят, не так поступают. Но мы очень редко говорим, а как - так. И еще реже показываем, - говорит Анна Кузнецова. - Одно дело, когда взрослые что-то говорят и делают, а другое - когда сами дети рассказывают о чем-то на своем примере. Для детей много чего делается, но… без детей. Мы это исправили. Темой первого слета детских советов стало производство детского контента - созидательного, настоящего. Здесь собрались специалисты, которые научат их правильно и интересно это делать. И я надеюсь, что, объединив эти две задачи - ориентировку на созидательные ценности и умение делать красивый, настоящий, качественный контент - мы поможем стать счастливее всем нам, а главное - нашим детям.