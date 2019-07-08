В Москве наградили победителей конкурса "Семья года"

Конкурс "Семья года" проходил в четырех номинациях. В первой - "Семья - хранитель традиций", победили Эльмира Тофик Кызы и Дмитрий Петров, воспитывающие четверых детей. Во второй "Молодая семья" - Наталья и Николай Ширяевы и их пятеро детей. В третьей "Многодетная семья" лучшими в номинации "Многодетная семья" стали Феодосий и Мария Мамыревы, которые воспитывают девятерых детей. А Валерия и Валентину Зайцевых, проживших в браке 55 лет, признали "Золотой семьей России".

Все семейные пары, прожившие в браке 50 и 60 лет, получили медали "За любовь и верность". Наградили и супругов, проживших вместе более 25 лет. На медали изображены лики святых Петра и Февронии. В России их почитают как хранителей семьи и брака.