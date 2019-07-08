В Москве построят 47 станций метро до 2023 года

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о планах по строительству новых станций метрополитена.

"В период с июня 2019 по 2023 год будет построено 117 километров новых линий метро. А это 47 новых станций", - сказал Бочкарев в интервью "Вечерней Москве".

Так, планируется построить все участки Большого кольца, Коммунарскую линию - от станции "Севастопольский проспект" до "Столбово", Солнцевскую ветку - от "Рассказовки" до "Внуково".

Люблинско-Дмитровскую линию продлят от "Селигерской" до поселка Северный, а на Сокольнической ветке появится еще одна станция - "Потапово".

По словам Бочкарева, продолжается также реконструкция существующих линий метро. В частности, работы ведутся на Каховской линии.