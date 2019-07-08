В Москве совершено разбойное нападение со стрельбой

Сегодня на Марксистской улице было совершено разбойное нападение. Похищена сумка с личными вещами, деньгами и документами. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как рассказал "РГ" представитель пресс-службы столичного главка, разбойное нападение было совершено около 16.00, машину обстреляли предположительно из травматического оружия. После чего остановили автомобиль. Пригрозив водителю, из салона похитили сумку с личными вещами, документами и деньгами.

Размер ущерба устанавливается. Нападавшие люди скрылись на своем легковом автомобиле. В городе объявлен план "Перехват".