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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайники в старом парке

В Подмосковье пытались спрятать свыше трехсот свертков с наркотиками
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
Продуктивным оказался рейд сотрудников патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Люберецкое". На территории Кузьминского лесопарка возле одного из домов по улице Сосновая они задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, подозреваемых в незаконном сбыте психотропного вещества.
Фото: iStock
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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что у задержанных обнаружили и изъяли 327 свертков с порошкообразным веществом. Химическое исследование установило, что в семи свертках, которые на выбор были взяты для изучения, находится психотропное вещество - метилэфедрон общим весом около 3 граммов. Примерная масса наркотика во всех изъятых свертках составила более 130 граммов.

Метилэфедрон - синтетический наркотик солевой группы. Привыкание наступает после второго применения. Появился в 2008 году в Англии и Северной Ирландии. В России запрещен с 2010 года.

Полицейские установили, что наркодилеры помещали свертки с метилэфедроном в специально сооруженные тайники-закладки, затем фотографировали их местонахождение на мобильные телефоны для дальнейшей реализации через социальные сети. Разумеется, фотографии таких "закладок" на территории Кузьминского лесопарка оказались в памяти мобильников задержанных. Всего полицейскими обнаружено 5 тайников с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет.

Решением Люберецкого городского суда подозреваемые заключены под стражу.

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