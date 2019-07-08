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08.07.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье сотрудников МВД задержали за незаконную регистрацию мигрантов

Текст: Ирина Рыбникова

Уголовное дело возбуждено против двух сотрудников областного управления по вопросам миграции их пятерых соучастников. По данным следствия, обвиняемые, объединившись, незаконно зарегистрировали на территории столичного региона более 200 мигрантов.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба СК по Московской области, это произошло за один месяц - с апреля по май текущего года.

Сообщники подавали фальшивые документы в миграционные ведомства Москвы и Ленинского района области, незаконно ставя на учет граждан республики Узбекистан. Разоблачили мошенников в ходе операции, спланированной совместно со спецслужбами. Четверо фигурантов дела в настоящий момент заключены под стражу, остальные находятся под домашним арестом.   

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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