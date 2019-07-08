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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье спасенную сотрудниками нацпарка сову выпустили на волю

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае выпущена на волю иглоногая сова, найденная неравнодушными гражданами на дороге, сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Предполагается, что птица пострадала от столкновения с автомобилем. Когда ее нашли, она вела себя странно, словно оглушенная, не могла взлететь. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных, куда сову привезли, определили, что у найденыша травма головы.

В течение нескольких дней птица поправилась и набралась сил.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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- Опасения вызывало положение крыла совы, но все обошлось. Мы убедились, что с полетами у нее проблем нет. Несколько спокойных "санаторных" дней с диетическим питанием пошли на пользу, и она смогла благополучно вернуться домой, в лес "Земли леопарда", - отметила зоолог Екатерина Блидченко.

Справка "РГ"

Иглоногая сова - небольшая птица с глазами лимонного оттенка. Отличается необычным строением лап. Ее пальцы покрыты редкими острыми перышками, помогающими ловить насекомых. Именно из-за этого пернатую назвали "иглоногой".

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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