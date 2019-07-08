Мордовские светотехники запустят завод в Нигерии

Российский лидер по производству светотехники - саранская компания "Лисма" - расширит присутствие на африканском рынке. Достигнута договоренность о строительстве завода по выпуску источников света в Нигерии.

Гендиректор "Лисмы" Игорь Константинов (в центре) отметил, что у компании уже есть опыт работы на африканском континенте - год назад было запущено совместное предприятие в Бурунди. Фото: Управление по коммуникациям и рекламе ООО "Лисма"

Как сообщила пресс-служба компании, создание светотехнического производства на территории африканского государства стало главной темой встречи гендиректора "Лисмы" Игоря Константинова с исполнительным губернатором штата Энугу Лоуренсом Ифеани Угвуани, которая состоялась в ходе визита делегации предприятия в Нигерию.

- Мы гарантируем всестороннюю поддержку, - заявил губернатор крупнейшего нигерийского штата. - У нас вся светотехника импортная: лампы завозятся из Китая, Индии, Англии. Появление первого светотехнического производства в Нигерии станет важной вехой в истории государства. Это рабочие места для местного населения, укрепление экономики и повышение благосостояния жителей штата. Нигерия - одно из богатейших государств Африки, которое имеет и возможности, и огромное желание встать на путь индустриального развития.

Лоуренс Угвуани заметил, что будет очень рад, если примеру "Лисмы" последуют и другие компании из Мордовии и России. В числе наиболее актуальных направлений сотрудничества он назвал производство кабеля, преобразование электроэнергии, переработку сельхозпродукции. Он заверил, что власти штата готовы предоставить землю с необходимой инфраструктурой, обеспечить налоговые и другие экономические преференции.

- Сотрудничество с Африкой мы считаем очень перспективным и стратегически важным направлением развития бизнеса, - подчеркнул Игорь Константинов. - У предприятия уже есть успешно реализованный проект на территории Черного континента - в прошлом году запущено совместное производство ламп в Бурунди.

Накануне встречи с губернатором состоялась беседа руководства "Лисмы" с потенциальными инвесторами, представителями бизнес-кругов и банковских структур штата Энугу. Принимающая сторона показала земельный участок с необходимыми коммуникациями, выделенный под будущее производство. Предварительно обсуждается выпуск ламп накаливания, газоразрядных ламп и светильников на солнечных батареях. Сейчас стороны готовят меморандум, в котором будут оговорены условия сотрудничества, объемы финансирования и сроки. Документ планируется подписать до конца визита делегации "Лисмы" в Нигерию.

Кстати

Гендиректор "Лисмы" предложил Лоуренсу Игвуани посетить саммит Россия - Африка, который состоится в октябре в Сочи. Собеседник ответил, что с радостью примет официальное приглашение на саммит от главы РМ Владимира Волкова и заявил о готовности обсудить организацию бизнес-миссий для укрепления взаимодействия между регионами.

