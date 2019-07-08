Регионам дадут субсидии на социальные контракты

Новости

Корабли проекта "Буян-М" оснастят отечественными двигателями 18:29
Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 18:22
МИД РФ: Соглашение между Албанией и Косово вызывает озабоченность 18:10
Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский 17:59
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" побывал в Кабо-Верде 17:58
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог 17:45
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray 17:40
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 17:30
ВГТРК пригласила к себе участников запрещенного на Украине телемоста 17:25
На Урале арестовали водителя взорвавшегося бензовоза 17:24
Выступления атлетов Беларуси на Евроиграх превзошли ожидания зрителей 17:20
В Петербурге жильцам вернули 675 чердаков и подвалов 17:15
Названа смертельно опасная для здоровья "курортная" еда 17:15
В Петербурге электронные закупки позволили сэкономить 692 млн рублей 17:00
Шедевры импрессионизма из ведущих музеев Испании покажут в Москве 17:00
Вышел русский трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли 16:59
British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов 16:55
Собянин рассказал о маятниковой миграции в Москве 16:54
ООН: 50 тысяч женщин погибли за год от домашнего насилия 16:52
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад 16:44
Группа "Ласковый май" в знак протеста никогда не поедет в Грузию 16:37
ЦБ не увидел повода в расследовании по поводу данных по инфляции 16:35
В Перми продают уникальный прототип длинной Lada 4x4 и "Надежды" 16:33
В Москве построят 47 станций метро до 2023 года 16:29
Торжество момента: свадебные и вечерние наряды в Bosco Ceremony 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
08.07.2019 17:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Помогут по контракту

Регионам дадут субсидии на социальные контракты
Текст: Марина Гусенко
Регионы получат субсидии на финансирование социальных контрактов. Правила их предоставления прописаны в проекте постановления правительства, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточняется в пояснительной записке к документу, он предусматривает оказание финансовой поддержки регионам при исполнении расходных обязательств, которые возникают, когда реализуются мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. Что же это за мероприятия?

Трудоустроенным по соцконтракту в течение года будут оказывать материальную поддержку

В их числе: оказание помощи по поиску работы и трудоустройству, по прохождению профобучения и получению дополнительного образования, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заключаются социальные контракты с малоимущими людьми и семьями. Их цель - помочь людям реализовать свой трудовой потенциал, повысить благосостояние, социальное благополучие, а снизить - иждивенческие мотивы в их поведении.

Исаев: Началось распределение субсидий регионам на 2020 и 2021 годы

В 2020 году деньги из федерального бюджета на социальные контракты выделят только регионам, участвующим в "пилоте" по снижению бедности. Всего их 13: республики Татарстан, Кабардино-Балкарская, Тыва, Коми; Приморский, Алтайский, Пермский края; Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Томская, Курганская области.

Одним из критериев отбора регионов для предоставления субсидии является также распределение численности получателей помощи на основании социального контракта. Предполагается, что от 40 до 50 процентов получателей должны помочь с поиском работы и трудоустройством, от 10 до 20 процентов - с получением дополнительного профессионального образования, от пяти до 15 процентов - с ведением индивидуальной предпринимательской деятельности. И еще 15-20 процентов смогут рассчитывать на какую-то иную помощь, направленную на преодоление трудной жизненной ситуации.

Фото: Сергей Винник/РГ
Благодаря госсубсидиям в Крыму снизили стоимость элитных коров

"Указанная пропорция в распределении планируемых к софинансированию мероприятий используется в связи с тем, что трудоустройство и закрепление на новом рабочем месте гражданина, заключившего социальный контракт, получение дополнительного профессионального образования с последующим обязательным прохождением стажировки, являются определяющими факторами преодоления трудной жизненной ситуации (в общей сложности на эти мероприятия будет направлено от 60 до 85 процентов субсидии)", - говорится в пояснительной записке.

Кстати, помогать с работой будут не только безработным людям, подписавшим социальный контракт, но и тем, кто имеет работу, но мало зарабатывает, ведь у них есть шанс найти более высокооплачиваемое место. В некоторых случаях им будет предложено переехать в другой город или регион, где им будет предложено трудоустроиться на более выгодных условиях.

Чтобы закрепить людей на рабочем месте в течение года с момента трудоустройства, предлагается выплачивать им материальную поддержку, равную величине регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Что касается помощи в получении профобразования, в первую помощь ее окажут тем, у кого нет профессии, либо есть, но человек по ней долго не работал. А также тем, кому стоит повысить квалификацию.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Сибирь ПФО Татарстан СФО Тыва СЗФО Республика Коми ПФО Пермский край ЦФО Липецкая область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии