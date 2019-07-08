Регионам дадут субсидии на социальные контракты

Как уточняется в пояснительной записке к документу, он предусматривает оказание финансовой поддержки регионам при исполнении расходных обязательств, которые возникают, когда реализуются мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. Что же это за мероприятия?
В их числе: оказание помощи по поиску работы и трудоустройству, по прохождению профобучения и получению дополнительного образования, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
Заключаются социальные контракты с малоимущими людьми и семьями. Их цель - помочь людям реализовать свой трудовой потенциал, повысить благосостояние, социальное благополучие, а снизить - иждивенческие мотивы в их поведении.
В 2020 году деньги из федерального бюджета на социальные контракты выделят только регионам, участвующим в "пилоте" по снижению бедности. Всего их 13: республики Татарстан, Кабардино-Балкарская, Тыва, Коми; Приморский, Алтайский, Пермский края; Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Томская, Курганская области.
Одним из критериев отбора регионов для предоставления субсидии является также распределение численности получателей помощи на основании социального контракта. Предполагается, что от 40 до 50 процентов получателей должны помочь с поиском работы и трудоустройством, от 10 до 20 процентов - с получением дополнительного профессионального образования, от пяти до 15 процентов - с ведением индивидуальной предпринимательской деятельности. И еще 15-20 процентов смогут рассчитывать на какую-то иную помощь, направленную на преодоление трудной жизненной ситуации.
"Указанная пропорция в распределении планируемых к софинансированию мероприятий используется в связи с тем, что трудоустройство и закрепление на новом рабочем месте гражданина, заключившего социальный контракт, получение дополнительного профессионального образования с последующим обязательным прохождением стажировки, являются определяющими факторами преодоления трудной жизненной ситуации (в общей сложности на эти мероприятия будет направлено от 60 до 85 процентов субсидии)", - говорится в пояснительной записке.
Кстати, помогать с работой будут не только безработным людям, подписавшим социальный контракт, но и тем, кто имеет работу, но мало зарабатывает, ведь у них есть шанс найти более высокооплачиваемое место. В некоторых случаях им будет предложено переехать в другой город или регион, где им будет предложено трудоустроиться на более выгодных условиях.
Чтобы закрепить людей на рабочем месте в течение года с момента трудоустройства, предлагается выплачивать им материальную поддержку, равную величине регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Что касается помощи в получении профобразования, в первую помощь ее окажут тем, у кого нет профессии, либо есть, но человек по ней долго не работал. А также тем, кому стоит повысить квалификацию.