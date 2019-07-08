Регионам дадут субсидии на социальные контракты

Регионы получат субсидии на финансирование социальных контрактов. Правила их предоставления прописаны в проекте постановления правительства, размещенном на Федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, он предусматривает оказание финансовой поддержки регионам при исполнении расходных обязательств, которые возникают, когда реализуются мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. Что же это за мероприятия?

Трудоустроенным по соцконтракту в течение года будут оказывать материальную поддержку

В их числе: оказание помощи по поиску работы и трудоустройству, по прохождению профобучения и получению дополнительного образования, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заключаются социальные контракты с малоимущими людьми и семьями. Их цель - помочь людям реализовать свой трудовой потенциал, повысить благосостояние, социальное благополучие, а снизить - иждивенческие мотивы в их поведении.

В 2020 году деньги из федерального бюджета на социальные контракты выделят только регионам, участвующим в "пилоте" по снижению бедности. Всего их 13: республики Татарстан, Кабардино-Балкарская, Тыва, Коми; Приморский, Алтайский, Пермский края; Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Томская, Курганская области.

Одним из критериев отбора регионов для предоставления субсидии является также распределение численности получателей помощи на основании социального контракта. Предполагается, что от 40 до 50 процентов получателей должны помочь с поиском работы и трудоустройством, от 10 до 20 процентов - с получением дополнительного профессионального образования, от пяти до 15 процентов - с ведением индивидуальной предпринимательской деятельности. И еще 15-20 процентов смогут рассчитывать на какую-то иную помощь, направленную на преодоление трудной жизненной ситуации.

"Указанная пропорция в распределении планируемых к софинансированию мероприятий используется в связи с тем, что трудоустройство и закрепление на новом рабочем месте гражданина, заключившего социальный контракт, получение дополнительного профессионального образования с последующим обязательным прохождением стажировки, являются определяющими факторами преодоления трудной жизненной ситуации (в общей сложности на эти мероприятия будет направлено от 60 до 85 процентов субсидии)", - говорится в пояснительной записке.

Кстати, помогать с работой будут не только безработным людям, подписавшим социальный контракт, но и тем, кто имеет работу, но мало зарабатывает, ведь у них есть шанс найти более высокооплачиваемое место. В некоторых случаях им будет предложено переехать в другой город или регион, где им будет предложено трудоустроиться на более выгодных условиях.

Чтобы закрепить людей на рабочем месте в течение года с момента трудоустройства, предлагается выплачивать им материальную поддержку, равную величине регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Что касается помощи в получении профобразования, в первую помощь ее окажут тем, у кого нет профессии, либо есть, но человек по ней долго не работал. А также тем, кому стоит повысить квалификацию.