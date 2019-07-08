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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мордовия встречает

Российская "молодежка" дебютирует в отборе к Евро в Саранске
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 147(7905)
Молодежная сборная России по футболу сыграет первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии 6 сентября на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Команда Михаила Галактионова сыграет в пятой группе. Помимо сербов, в соперниках у наших будут Болгария, Латвия, Польша и Эстония. В финальную часть Евро выйдут девять победителей групп. Две лучшие сборные, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи. Словаки и венгры примут участие в основной части турнира на правах хозяев.

Рассуждать о шансах нашей "молодежки" преждевременно. Галактионов возглавил команду в декабре, сменив на этом посту Евгения Бушманова, с которым россияне не смогли пробиться на Евро-2019 и Олимпиаду-2020. Сейчас Галактионову в первую очередь стоит следить за теми, кто может быть вызван на старт отбора. Ожидается, что состав сборной на первый официальный матч в этом году будет объявлен в конце августа.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
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