Российская "молодежка" дебютирует в отборе к Евро в Саранске

Молодежная сборная России по футболу сыграет первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2021 против Сербии 6 сентября на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

Команда Михаила Галактионова сыграет в пятой группе. Помимо сербов, в соперниках у наших будут Болгария, Латвия, Польша и Эстония. В финальную часть Евро выйдут девять победителей групп. Две лучшие сборные, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи. Словаки и венгры примут участие в основной части турнира на правах хозяев.

Рассуждать о шансах нашей "молодежки" преждевременно. Галактионов возглавил команду в декабре, сменив на этом посту Евгения Бушманова, с которым россияне не смогли пробиться на Евро-2019 и Олимпиаду-2020. Сейчас Галактионову в первую очередь стоит следить за теми, кто может быть вызван на старт отбора. Ожидается, что состав сборной на первый официальный матч в этом году будет объявлен в конце августа.