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08.07.2019 11:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Российские геймеры установили новый рекорд по Dota 2

Текст: Дмитрий Ключевский

В Ульяновске в Доме интернета в УлГТУ прошел турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 "Ulyanovsk Dota 2 Challenge #1".

Российская команда выиграла 100 тысяч долларов в турнире по DOTA 2

Одной из главных интриг мероприятия стал матч между командами EvilEagles и PAPCZNAZ. Обычно соперники тратят на выяснения отношений от 30 до 50 минут, но в Ульяновске победителя не могли определить на протяжении 175 минут, что стало абсолютным городским рекордом. Впрочем, российским геймерам еще есть куда расти. Мировой рекорд был установлен 6 апреля 2017 года, когда игроки-любители сражались за победу более пяти часов. У профессиональных киберспортсменов достижение немного скромнее - три часа и 20 минут.

Фото: youtube.com/ Mateoski
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В ульяновском турнире приняли участие восемь команд. По итогам плей-офф победителем стала команда киберспортивного клуба Cyberlife - Cyber Pirates. Второе место заняла команда "Без клоунов", а третье место - у PoimafNaGenjutsu.

По словам директора корпорации развития IT Светланы Опенышевой, турнир должен стать отличной подготовкой к Ульяновской киберспортивной лиге, которая начнется в августе. "Дисциплинами лиги станут Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и карточная игра Hearthstone. Матчи пройдут, в частности, в УлГТУ, киберспортивном центре Headshot. Мероприятие получило поддержку Фонда развития информационных технологий, поэтому общий призовой фонд составит 100 тысяч рублей", - цитирует Опенышеву местный информационный интернет-портал УЛПресса.

Спорт Виды спорта Командный спорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск
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