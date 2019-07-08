Российские геймеры установили новый рекорд по Dota 2

В Ульяновске в Доме интернета в УлГТУ прошел турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 "Ulyanovsk Dota 2 Challenge #1".

Одной из главных интриг мероприятия стал матч между командами EvilEagles и PAPCZNAZ. Обычно соперники тратят на выяснения отношений от 30 до 50 минут, но в Ульяновске победителя не могли определить на протяжении 175 минут, что стало абсолютным городским рекордом. Впрочем, российским геймерам еще есть куда расти. Мировой рекорд был установлен 6 апреля 2017 года, когда игроки-любители сражались за победу более пяти часов. У профессиональных киберспортсменов достижение немного скромнее - три часа и 20 минут.

В ульяновском турнире приняли участие восемь команд. По итогам плей-офф победителем стала команда киберспортивного клуба Cyberlife - Cyber Pirates. Второе место заняла команда "Без клоунов", а третье место - у PoimafNaGenjutsu.

По словам директора корпорации развития IT Светланы Опенышевой, турнир должен стать отличной подготовкой к Ульяновской киберспортивной лиге, которая начнется в августе. "Дисциплинами лиги станут Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и карточная игра Hearthstone. Матчи пройдут, в частности, в УлГТУ, киберспортивном центре Headshot. Мероприятие получило поддержку Фонда развития информационных технологий, поэтому общий призовой фонд составит 100 тысяч рублей", - цитирует Опенышеву местный информационный интернет-портал УЛПресса.