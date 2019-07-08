В Казани появилось бесплатное такси для инвалидов

Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья, в каком бы районе города они ни проживали, смогут с комфортом добраться в театр или на концерт, причем совершенно бесплатно.

Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья смогут с комфортом добраться в театр или на концерт, причем совершенно бесплатно. Фото: Архив общественной организации инвалидов "Интеграция".

Региональная общественная организация инвалидов "Интеграция" давно мечтала о таком такси. Но воплотить идею в жизнь мешало отсутствие транспорта. Три года назад эта проблема была решена: президент Татарстана Рустам Минниханов подарил спецавтобус с электрическим подъемником и телескопическим пандусом, рассчитанный на восемь сидячих мест и три инвалидных коляски. Его-то и решили использовать в качестве такси. Однако, как выяснилось, заказать его может не каждый.

Поэтому авторы проекта и решили поделиться автобусом с НКО и предоставить им возможность бесплатно возить людей. Проект, выигравший в 2019 году грант президента РФ в размере 2,5 миллиона рублей, поддержали министерство труда, занятости и социальной защиты и Общественная палата Татарстана. Воспользоваться бесплатным спецтакси может любая некоммерческая организация. Чтобы заказать автобус, нужно оставить заявку на сайте unittaxi.ru. Бронировать транспорт лучше заранее - минимум за три дня до поездки.

Проект профинансирован на год. Однако организаторы уверены, что он получит свое продолжение. Уже сейчас "Интеграция" ищет спонсоров для покупки двух автомобилей.