В ОЭЗ "Тольятти" запустили российско-сербское производство

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" запустили российско-сербское предприятие "Гумма лайн" (Gomma Line), производящее резинотехнические изделия для автопрома: тормозные шланги, шланги сцепления, уплотнители и сборочные узлы.

Производственная площадка построена в кратчайшие сроки. Напомним, заявка от потенциального резидента ОЭЗ "Тольятти" была одобрена в конце прошлого года. Общий объем инвестиций в проект превысил 120 миллионов рублей. Благодаря запуску нового производства через несколько лет "Гумма лайн" рассчитывает занять уверенные позиции на российском рынке. Сейчас на площадке производителей автокомпонентов создано 30 рабочих мест, до конца года их число вырастет до 50.

В рамках программы по локализации производств компонентов для автосборочных предприятий "Гумма лайн" разместил завод в непосредственной близости от крупнейшего производителя страны - "АвтоВАЗа". Компания уже сегодня является поставщиком первого уровня для альянса АвтоВАЗ- Renault-Nissan. Также продукция будет поставляться действующим резидентам ОЭЗ - японским предприятиям "Хай-Лекс Рус" и "Атсумитек Тойота Цусе Рус". Локализация на одной площадке позволит этим компаниям работать в технологической кооперации. Это даст максимальную экономию для самих производств и ощутимый эффект для развития автопромышленности в целом. В числе потребителей продукции "Гумма лайн": "ГАЗ", "УАЗ", ФГУП "НАМИ" (проект "Кортеж").

Как заявил генеральный директор "Гумма лайн" Срджан Сречкович, в ОЭЗ "Тольятти" созданы благоприятные условия для развития автокомпонентного производства. Помимо конкурентной логистики - близкого расположения к "АвтоВАЗу" - он отметил выгодные налоговые и таможенные преференции, а также административную поддержку правительства Самарской области.

Сегодня сопровождение инвестиционных проектов в режиме "одного окна" ведет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Эта работа строится в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, другими уполномоченными органами власти регионального и муниципального уровней, институтами развития и поддержки бизнеса.

Присутствующий на церемонии запуска производства министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов заверил, что сегодня отмечается оживление интереса к ОЭЗ "Тольятти" со стороны иностранных компаний.

- Представители бизнеса видят, что правительство региона и лично губернатор Дмитрий Азаров ставят приоритетной задачей индивидуальное сопровождение инвесторов, совместное решение всех задач для запуска новых производств. Сегодня мы отмечаем новый виток интереса бизнеса к специальным экономическим режимам, созданным на территории нашего региона. Это и ОЭЗ, и ТОР, и технопарк "Жигулевская долина", - уточнил он.

Напомним, на ПМЭФ-2019 были объявлены итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Самарская область заняла 24 позицию, поднявшись на 41 пункт за два последних года. Таким образом по динамике улучшения инвестиционного климата регион оказался в лидерах в масштабах всей страны.

Справка "РГ"

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрирован 21 резидент. Общий объем инвестиций в создание особой экономической зоны составил почти 20 миллиардов рублей. Сейчас на площадке работают десять заводов. Льготный налоговый режим на территории ОЭЗ рассчитан на 49 лет, здесь также действует режим свободной таможенной зоны. В ближайшее время по запросу инвесторов будет усовершенствована транспортно-логистическая инфраструктура. В частности, в следующем году непосредственно к ОЭЗ подведут железнодорожную ветку - это совместный проект "РЖД" и правительства Самарской области.