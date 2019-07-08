В Перми осудили женщину, торговавшую наркотиками за криптовалюту

Индустриальный суд города Перми признал виновной в транспортировке и сбыте наркотиков жительницу краевой столицы. В августе прошлого года она была задержана сотрудниками УФСБ. В ходе обыска у женщины были обнаружены 45 свертков синтетического наркотика общим весом около 22,5 грамма.

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, осужденная за денежное вознаграждение получала и хранила наркотические средства, расфасовывала их на более мелкие партии и закладывала в оборудованные тайники.

Используя анонимные сервисы в интернете, злоумышленница осуществляла незаконный сбыт наркотиков путем отправления адресов и фотоснимков мест закладки. Оплату за оказываемые услуги женщина получала в виде биткоинов, которые в дальнейшем конвертировала в рубли и переводила на подконтрольные банковские карты.

Суд приговорил наркокурьершу к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.