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08.07.2019 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Срок за детские деньги

Закончено следствие о махинациях с материнским капиталом
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(7905)
В Кировской области полиция завершила расследование масштабной аферы с материнским капиталом. Проблема с жуликами, которые зарабатывают на "обналичке детских денег", актуальна во многих регионах.

В уголовном деле фигурируют три дамы. Одна из них - бывшая сотрудница Пенсионного фонда. Она распространяла в интернете и расклеивала в общественных местах объявления: "Помогу с материнским капиталом". На имя клиенток оформляли займы на объекты недвижимости, стоимость которых по документам была значительно выше фактической. При этом деньги, полученные в кредитной организации, обвиняемые сразу забирали себе, а женщинам обещали перевести оговоренную сумму когда-нибудь потом. Искать клиенток дамам помогала мать четверых детей, которая попользовалась услугами аферисток. За каждую клиентку она получала вознаграждение в 5 тысяч рублей.

Башкирской кассирше грозит тюремный срок

На этот момент полиция выявила 21 эпизод мошенничества. Общий материальный ущерб составил около 9 миллионов рублей.

Статистика утверждает, что 80-90 процентов преступлений по статье 159.2 "Мошенничество при получении выплат", касаются именно незаконного получения и использования средств материнского капитала. Даже при самом легком исходе минимальное наказание - это возмещение ущерба ПФР и всем участникам сделки. Придется не только вернуть маткапитал и оплатить банковские комиссии за перевод средств, но и самим погашать кредит.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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