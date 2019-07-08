Накануне в Иркутске состоялась торжественная церемония старта Международного ралли "Шелковый путь" и прошел первый этап соревнований.

В протокольной части церемонии было зачитано приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и зрителям гонки. В нем, в частности, говорилось: "Впереди у спортсменов пять тысяч километров сложнейшего маршрута, напряженная борьба за победу с сильными и опытными соперниками, серьезная проверка на прочность - и техники, и самих участников ралли".

"Уверен, "Шелковый путь-2019" объединит большое количество участников и гостей из разных стран, станет значимым событием в мировом спортивном календаре, будет содействовать развитию международного сотрудничества в сфере автоспорта, укреплению гуманитарных контактов, - отмечено в приветствии Владимира Путина. - От души желаю участникам победного настроя и удачи в достижении поставленных целей, а зрителям - самых ярких и позитивных эмоций".

Напомним, что, по данным организаторов, в гонке участвуют порядка 100 экипажей спортсменов в категориях легковых и грузовых внедорожников, мотоциклов и квадроциклов.

Спортивная дистанция ралли-марафона составит 2593 км, а общий маршрут - 5008 км. Трасса проходит по территории России, Монголии и Китая. Всего участники гонки пересекут пять климатических зон.

Первый этап ралли-марафона прошел между Иркутском и Байкальском. Погода преподнесла участникам сюрприз - если на протяжении нескольких дней перед стартом "Шелкового пути" стояла жара, то перед стартом над трассой прошел сильный дождь, кардинально изменивший характер покрытия.

Вот как прокомментировала пережитое на трассе российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, которая финишировала третьей в виртуальном женском зачете - вслед за Лайей Санс и Габриэлой Новотной:

- Очень много камней, которых не видно. Плюс я еду на раллийной резине, которая больше предназначена для песка и сухого грунта - к сожалению, у меня не было с собой грязевой резины. Старалась преодолевать дистанцию очень аккуратненько. На результат поеду уже ближе к Монголии.

Случились на первом этапе и первые драмы. Так, главным неудачником первого дня в зачете внедорожников стал американец Остин Джонс. При попытке обогнать соперника он выехал с дороги в поле, где врезался в громадный пень. После сильнейшего удара багги американского экипажа лишилась передней левой подвески. Но Остин и его штурман Келлон Уолш сумели добраться до финиша - при этом один из пилотов ехал снаружи, сидя на запасном колесе.

Вчера спортсмены отправились на очередной участок дистанции по маршруту Байкальск - Улан-Удэ. Его протяженность составила 409 километров, 208 из которых стали дистанцией спецучастка. На момент подписания номера "РГ" в печать результаты этапа не были известны.