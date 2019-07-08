Названа простая тренировка для снижения давления

Высокое кровяное давление, как известно, увеличивает риск развития заболеваний сердца, инсульта и других недугов. Исследователи давно знают, что контролировать давление можно с помощью физических нагрузок.

Какого-то конкретного набора упражнений, который бы подошел любому человеку, нет. Но общие рекомендации для большинства людей все же существуют. Об этом пишет Medicalxpress.

В частности, рекомендуется каждый день по 30 минут выполнять аэробные упражнения. Самыми эффективными будут нагрузки, связанные с ездой на велосипеде, плаванием и ходьбой. Со временем стоит ежедневно уделять занятиям около часа. Кроме того, специалисты советуют два раза в неделю отводить на силовые тренировки.

- Они должны быть нацелены на все основные группы мышц. Рассчитывайте на вес, который позволит вам выполнить два-три подхода по 10-12 повторений в каждом. Для силовой тренировки могут быть использованы как свободные веса, так и тренажеры. Эффективны и отжимания с использованием собственного веса, - рассказали специалисты.

Как отмечается, занятия с более высокой интенсивностью способствуют большему снижению высокого кровяного давления. Однако предварительно лучше проконсультироваться с врачом.